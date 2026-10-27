Álava aprueba el reglamento que desarrolla el Impuesto Complementario para grandes grupos empresariales

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VITORIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado el Reglamento del Impuesto Complementario, una norma que completa el desarrollo de la regulación foral destinada a garantizar una tributación mínima efectiva del 15% para los grandes grupos multinacionales y nacionales de gran dimensión.

Con esta aprobación, la institución foral culmina la adaptación de su marco tributario a los estándares internacionales promovidos por la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La institución foral ha destacado que se refuerza de este modo la coordinación internacional en materia fiscal y contribuye a "evitar prácticas de erosión de bases imponibles y traslado de beneficios entre jurisdicciones".

El reglamento desarrolla los aspectos técnicos necesarios para la aplicación efectiva del impuesto, definiendo los criterios para el cálculo de la tributación mínima, la determinación de las bases imponibles ajustadas y el tratamiento de distintos elementos fiscales contemplados en la normativa internacional.

La nueva regulación también establece las obligaciones de declaración e información que deberán cumplir las entidades afectadas, así como los procedimientos de autoliquidación, gestión y control del impuesto. Asimismo, incorpora las disposiciones necesarias para facilitar su implantación durante los primeros ejercicios de aplicación.

Según ha trasladado la Diputación Foral, el objetivo de esta norma es dotar de "seguridad jurídica tanto a las empresas sujetas al impuesto como a la Administración tributaria, garantizando una aplicación homogénea de las reglas internacionales sobre fiscalidad mínima global y reforzando la transparencia y la cooperación entre administraciones tributarias".

El Impuesto Complementario forma parte de las medidas impulsadas a nivel internacional para asegurar que los grandes grupos empresariales tributen, con independencia de dónde desarrollen su actividad, a un tipo efectivo mínimo del 15%, promoviendo así una mayor equidad y estabilidad en los sistemas tributarios.