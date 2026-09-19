Álava y Bizkaia inician las obras para reforzar la base de la Cruz del Gorbea con un presupuesto de casi 170 mil euros

Recreacón digital de la reparación - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

VITORIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las diputaciones forales de Álava y Bizkaia han iniciado las obras de reparación y mejora de la cimentación de la Cruz del Gorbea, una actuación conjunta destinada a reforzar y estabilizar la base de la estructura y garantizar su conservación. La inversión prevista para el conjunto de las actuaciones asciende a 167.742,78 euros, IVA incluido, y será sufragada al 50% por ambas administraciones forales.

Los trabajos, con una duración aproximada de un mes, se centrarán principalmente en la cimentación de la cruz y en la recuperación del terreno sobre el que se asienta. El paso continuado de personas y animales, junto con las condiciones climáticas de la cima, ha provocado con el tiempo la erosión del entorno de la base y ha dejado al descubierto parte de la zona de apoyo de la cimentación, ha informado la Diputación Foral de Álava

Durante el desarrollo de las obras, la Cruz del Gorbea y las zonas habilitadas para el acopio de materiales permanecerán cerradas perimetralmente, por lo que no será posible acercarse a estos espacios mientras se ejecuten los trabajos. No obstante, el acceso a la cima del Gorbea se mantendrá abierto con carácter general y únicamente se restringirá de forma puntual durante aquellas fases de la obra que, por sus características, requieran extremar las medidas de seguridad.

Las diputaciones forales de Álava y Bizkaia han pedido a las personas que se acerquen al Parque Natural de Gorbeia que presten atención a la señalización instalada y sigan en todo momento las indicaciones del personal de guardería y de los equipos de ambas instituciones desplegados en la zona.

Durante el desarrollo habitual de las obras, los excursionistas podrán alcanzar la cima, aunque no podrán acceder al perímetro de la Cruz ni a la zona de la Virgen. El buzón y la mesa de orientación permanecerán accesibles. Esta última, incluida también entre las actuaciones acordadas por ambas diputaciones, ya ha sido reparada.

La Cruz del Gorbea se encuentra en la divisoria de los territorios históricos de Álava y Bizkaia, dentro del Parque Natural y de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Gorbeia. Su ubicación y las competencias de ambas instituciones en la gestión y conservación de este espacio natural llevaron a las dos diputaciones a acordar una actuación conjunta.

El pasado mes de marzo, ambas instituciones acordaron un marco de colaboración para acometer la reparación y mejora de la cimentación de la cruz. El proyecto contempla las obras de mejora de la base, la reparación de la mesa de orientación y el seguimiento y protección de los elementos arqueológicos existentes en el entorno, ha indicado.