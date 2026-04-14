Álava lanza las nuevas bases para ayudas a caminos rurales, que incluyen ayudas al desarrollo de actividad agraria

VITORIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado este martes las nuevas bases reguladoras de las ayudas destinadas al acondicionamiento de caminos rurales y otras inversiones de interés para el fomento de las actividades agrarias realizadas por las entidades del medio rural.

La principal novedad de este nuevo marco es que, junto a las actuaciones tradicionales en infraestructuras viarias agrarias, incorpora la posibilidad de subvencionar otras inversiones complementarias directamente vinculadas a la mejora funcional de los caminos rurales y al desarrollo de la actividad agraria. Entre ellas figuran, muelles de carga, playas para acopio, tomas de limpieza y maquinaria destinada al desbroce y mantenimiento de caminos.

Las ayudas podrán dirigirse a entidades locales titulares de caminos y a otras entidades públicas que ejecuten este tipo de inversiones en el ámbito de su territorio.

Las nuevas bases distinguen entre construcción de nuevos caminos, acondicionamiento y conservación, reparación y mejora, actuaciones por daños causados por fenómenos naturales, otras inversiones complementarias y costes técnicos asociados a estas actuaciones.

Con carácter general, el porcentaje de subvención podrá alcanzar el 80% en la construcción de nuevos caminos y en otras inversiones, el 65% en el acondicionamiento, conservación, reparación y mejora de caminos existentes, el 75% en actuaciones por lluvias torrenciales u otros fenómenos naturales y el 100% en determinados costes técnicos vinculados a la actuación principal.