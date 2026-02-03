Álava licita el contrato de electricidad para 2026 y 2027 junto a más de 50 Ayuntamientos y organismos públicos

Archivo - Casa Palacio de la Diputación Foral de Álava - EH BILDU - Archivo

VITORIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado el acuerdo marco de licitación del contrato de suministro de electricidad para los años 2026 y 2027, a través de la Central de Contratación Foral junto a medio centenar de ayuntamientos, juntas administrativas, fundaciones y sociedades y organismos públicos, con un valor estimado de 26,3 millones de euros.

En un comunicado, la institución foral ha subrayado que este acuerdo marco garantiza el suministro de electricidad procedente de fuentes renovables o cogeneración de alta eficiencia, así como la aplicación de una serie de tarifas y coeficientes para determinar el precio de la electricidad.

La Central de Contratación Foral tramita este acuerdo marco con el objetivo de sumar poder de compra para "conseguir mejores precios" y, de esta forma, ahorrar costes a las instituciones públicas. Este acuerdo marco, que suma a nuevas entidades y organismos públicos, tiene previsto como plazo de ejecución del nuevo contrato el periodo comprendido entre el momento de su firma y el 31 de diciembre de 2027.

El acuerdo marco compromete a la Diputación Foral de Álava, al Instituto Foral de Bienestar Social, Instituto Foral de la Juventud, Álava Agencia de Desarrollo, Indesa SL, la Fundación Catedral Santa María, la Fundación Valle Salado, la Fundación Artium, Bomberos Forales de Álava, Naturgolf SA, las Juntas Generales de Álava y Urbide-Consorcio de Aguas de Álava.

También incluye a los ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Alegría-Dulantzi, Amurrio, Añana, Armiñón, Arratzua-Ubarrundia, Artziniega, Ayala, Baños de Ebro, Berantevilla, Kripan, Elciego, Elvillar, Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, Labastida, Laguardia, Lanciego, Legutio, Llodio, Moreda de Álava, Okondo, Ribera Alta, Salvatierra, Villabuena de Álava, Yécora y Zambrana.

La lista de entidades adheridas se completa con las Juntas Administrativas de Berantevilla, Durana, Hueto Arriba, Labraza, Mendibil, Markinez, Montevite, Quintanilla de la Ribera, Trespuentes, Villodas y Zurbano; y las sociedades municipales Tuvisa y Amvisa dependientes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

El Departamento de Empleo, Comercio y Turismo, y Administración Foral de la Diputación Foral de Álava puso en marcha a principios del año 2016 la Central Foral de Contratación, tras aprobar su reglamento interno, el modelo de convenio de adhesión y los pliegos económico-administrativos. Desde entonces ha licitado y adjudicado distintos contratos de suministro de electricidad, gas natural y gasóleo con ahorros significativos.