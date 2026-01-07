Varias personas disfrutan de la nieve en la calle de Vitoria - Carlos González - Europa Press

VITORIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava mantiene activado el Programa Operativo de Vialidad Invernal en periodo de emergencia para garantizar el buen estado de la red viaria.

De esa forma, de acuerdo con las previsiones meteorológicas, se mantendrán desplegados 47 operarios y 17 equipos materiales, y se dispondrá de dos patrulla de Miñones según las necesidades.

Euskalmet prevé brumas y nieblas matinales, y cielos parcialmente nubosos, predominando las nubes medias y altas de madrugada, aumentando a muy nubosos durante la mañana.

A partir de la mañana se esperan precipitaciones débiles, localmente moderadas durante la segunda mitad del día, especialmente en la vertiente cantábrica. La cota de nieve podría situarse en torno a 400-600 metros a primeras horas de la mañana, subiendo a 800-1.000 metros al mediodía y los 1.200-1.500 metros por la noche.