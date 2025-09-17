Álava retirará el título de 'padre de la provincia' al dictador Franco y al general Mola, otorgados en 1936

La Diputación Foral realizará un estudio para derogar las distinciones y nombramientos de la época franquista

VITORIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava iniciará el procedimiento para que las Juntas Generales del Territorio retiren el título de 'padre de la provincia', otorgado en 1936, al dictador Francisco Franco y al general golpista Emilio Mola, en el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi.

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha realizado este anuncio este miércoles, al término del homenaje que la Diputación Foral y las Juntas Generales de Álava han rendido a todas las personas represaliadas en el Territorio Histórico por la dictadura franquista.

González ha explicado que, a finales del año 1936, el órgano no democrático franquista, antecesor de lo que hoy son las Juntas Generales de Álava, concedió al dictador Franco y al general Mola el título de 'padres de la provincia', "un título que era equivalente al título de diputado general honorario o honorífico".

"Ese título no debe mantenerse más en el tiempo. Estamos dando ya los primeros pasos y con mucha rapidez para trasladar a las Juntas Generales la decisión sobre la retirada de ese título honorífico al general Franco y a Emilio Mola, ya que nunca debieron de ser padres honorarios o honoríficos de la provincia", ha manifestado.

Por otro lado, ha informado de que la Diputación Foral de Álava encargará un análisis histórico riguroso sobre el resto de nombramientos y distinciones otorgadas a personas y entidades que supongan exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista, para "proceder a su anulación".

En este sentido, el diputado general ha puesto el foco en el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, que considera contraria a la memoria histórica de Euskadi y a la dignidad de las víctimas las menciones en conmemoración, exaltación individual o colectiva del golpe de Estado del 36 y de la dictadura franquista, de sus dirigentes, y de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial y las unidades civiles o militares que colaboraron con el régimen franquista.

La ley cita, en concreto, a las alusiones a las personas participantes, instigadoras o legitimadoras de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista, y las que desmerezcan a la legalidad republicana y a quienes la defendieron.

Así, González ha adelantado que un próximo Consejo de Gobierno Foral adoptará un acuerdo que dirigirá a las Juntas Generales de Álava para que estas aprueben la retirada del título de 'padre de la provincia', otorgado a Franco y Mola en 1936 por el órgano franquista predecesor de las actuales Juntas Generales del periodo democrático.

Asimismo, ha expresado la voluntad de la Diputación Foral de Álava de retirar todas las distinciones otorgadas desde la institución que sean incompatibles con la ley y con los principios democráticos. Según ha trasladado, una vez se ultime el trabajo técnico y académico sobre los títulos y distinciones, se "procederá a regular la ordenación del registro foral de honores y a reglamentar las revocaciones".

"Creo que hoy es más necesario que nunca. Ahora, cuando en nuestro entorno vemos que la extrema derecha florece, que cada vez más hay personas que apoyan políticas que nos retrotraen aquel tiempo, es más importante que nunca mantener la memoria y homenajear a estas personas", ha reivindicado González.

HOMENAJE A LOS REPRESALIADOS

Las dos instituciones alavesas, encabezadas por el diputado general, Ramiro González, y la presidenta de las Juntas Generales de Álava, Irma Basterra, realizan todos los años este acto de homenaje para conmemorar el fusilamiento, el 18 de septiembre de 1936 a cargo de fuerzas del bando sublevado, del entonces presidente de la Comisión Gestora de la Diputación de Álava, Teodoro Olarte, y de otros dos diputados alaveses.

En el solemne acto de homenaje a las persona represaliadas por la dictadura franquista celebrado este miércoles han participado familiares, representantes institucionales y de colectivos de víctimas de la dictadura franquista.

El evento ha consistido en la interpretación del 'Agur Jaunak' y una ofrenda floral de los asistentes ante el monolito 'In Memoriam', en la Plaza de la Provincia, donde siguen presentes cada uno de los nombres de las personas asesinadas durante la Guerra Civil y la Dictadura Franquista en el territorio alavés.

El homenaje ha contado con la presencia de la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, los consejeros del Gobierno Vasco Javier Hurtado, Amaia Barredo y María Jesús San José, y la vicerrectora del campus de Álava de la EHU, Ixone Fernández de Labastida, así como diputadas y diputados forales, y representantes de las Juntas Generales, ayuntamientos y Cuadrillas del Territorio Histórico, y Parlamento Vasco, entre otras instituciones.