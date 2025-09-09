Albany y Samantha Hudson inaugurarán la programación de Sirimiri este septiembre de la mano de Bilbao BBK Live y BBK

BILBAO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Albany y Samantha Hudson inaugurarán la programación de Sirimiri este mes de septiembre de la mano de Bilbao BBK Live y BBK y Robert Finley, Juicy BAE, Queralt Lahoz y AMORE+Mirua serán los siguientes nombres en pasar por el ciclo de conciertos que continuará hasta el 20 de noviembre en la Sala BBK, según ha informado Last Tour.

'Sirimiri' da nombre a la programación que tiene lugar a lo largo del año como anticipo al festival Bilbao BBK que se celebra el mes de julio en Kobetamendi.

Este mes de septiembre tendrán lugar los dos primeros conciertos del ciclo musical organizado por el festival Bilbao BBK Live y BBK para celebrar el final del verano y la llegada del otoño en la Sala BBK.

Albany, una de las voces más singulares de la escena urbana actual, inaugurará la programación con "su mix de trap melódico, electrónica oscura y sensibilidad emo" el 12 de septiembre y una semana después, el 20 de septiembre, será el turno del icono del colectivo LGTBIQ+ Samantha Hudson, que presentará su nuevo disco en directo.

Ya pasado septiembre, el 26 de octubre, actuará Robert Finley, artista apadrinado por Dan Auerbach de The Black Keys que navega por estilos como el soul sureño, el heavy rock, el swamp pop o el jazz.

El 6 de noviembre actuará Juicy BAE, el 16 de noviembre Queralt Lahoz, quien bebe del flamenco y el hip hop para construir puentes entre la tradición y la modernidad, y, finalmente, AMORE y Mirua clausurarán el evento con un concierto en conjunto el 20 de noviembre.