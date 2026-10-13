El albergue de peregrinos de Bilbao cierra temporada con un total de 3.222 visitantes

Albergue de peregrinos de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha procedido al cierre del albergue para peregrinos y peregrinas habilitado en la ciudad tras poner fin a su temporada y recibir un total de 3.222 visitantes. El equipamiento reabrirá de nuevo el 27 de mayo de 2027.

En un comunicado, el Consistorio ha informado de que el alojamiento ha permanecido abierto entre el 1 de junio y el 30 de septiembre y que reabrirá de nuevo sus puertas el 27 de mayo de 2027.

Tras recordar que agosto ha sido el mes que más usuarios recibió, el Ayuntamiento ha informado de que está previsto que Suspertu-EDE inicie en diciembre su actividad hostelera, dentro de la nueva etapa vinculada a este espacio.