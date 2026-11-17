El grupo Alcalá Norte durante una entrevista para Europa Press, a 27 de octubre de 2026, en Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

BILBAO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda madrileña Alcalá Norte presentará en sendas tiendas de discos su segundo álbum, 'Dejémoslo como estaba', este martes en Egia Records de San Sebastián y el miércoles en Power Records, de Bilbao.

Ambas citas tendrán lugar a las 19.00 horas e incluyen la firma de ejemplares por los integrantes de la formación.

Según ha informado el sello discográfico, agencia de management y editorial musical vasco Balaunka, la banda divulgará su nuevo disco en una gira de presentaciones por tiendas de discos y recintos del Estado que, tras las dos fechas vascas, prosigue el jueves en Santander, el día 24 en Granada y el 26 en Barcelona, para concluir el 3 de diciembre en Madrid, donde ya tuvo lugar la primera de ellas, el 5 de noviembre.

El nuevo trabajo se publicó el pasado 4 de noviembre y estuvo precedido del lanzamiento de los sencillos 'El hombre planeta', 'Los llamados pitagóricos' y 'El endemoniao'.

Según la promotora, estos adelantos sirvieron para ofrece "una muestra del conjunto del álbum, en el que mantiene su sonoridad postpunk e incorpora un mayor peso de los sintetizadores, a cargo de la teclista Laura, con un resultado de carácter orquestal".

El disco se ha grabado en el Estudio La Cafetera de Madrid, donde Pablo Fergus acoge a la banda junto a su socio, Carlos Elías, guitarrista de la formación.

La producción vuelve a correr a cargo de Fergus y del propio grupo, como en su trabajo anterior. Las letras abordan temáticas como la defensa de la Revolución Francesa frente a las tropas del Antiguo Régimen o las raíces del nihilismo activo y sus consecuencias.

Según la banda, "todas las historias comparten un mismo escenario, la Ciudad Lineal ideada por el urbanista Arturo Soria, en el barrio madrileño del que procede el grupo".

El proyecto cuenta además con un trabajo gráfico de Carle Naide, autor de la portada del LP y de una serie de catorce ilustraciones sobre el álbum.

La inspiración de esta propuesta pictórica es el pintor Francisco de Goya, cuya obra 'Riña en la Venta Nueva' ha sido la inspiración para la canción que cierra el disco, que lleva el mismo nombre.

FULGURANTE DEBUT EN 2024

Alcalá Norte pusieron en circulación su debut discográfico, de título homónimo en abril de 2024 por la discográfica vasca Balaunka y el álbum fue incluido en la mayoría de listas de lo mejor del año por parte de la prensa especializada.

Integrada por Álvaro Rivas al frente, como cantante solista, y que completan Jaime Barbosa (batería), Juan Pablo Juliá "Juampi" (guitarra), Pablo Prieto "admin" (bajo), Laura de Diego (teclados) y Carlos Elías "Dr. Rock" (guitarra), Alcalá Norte han cosechado numerosas y elogiosas referencias de su propuesta musical, catalogada como rock alternativo pero donde sobrevuela el sonido Manchester y un postpunk en la onda Joy Division o Parálisis Permanente.

Surgidos en la escena underground madrileña en 2019, el grupo popularizó composiciones del disco, como "La vida cañón", "Los chavales" o "La calle Elfo", que los situaron "en primera línea de la escena española" y les llevó a grabar una sesión en directo para la prestigiosa emisora estadounidense KEXP en la Iglesia de la Encarnación de Bilbao, con motivo del festival BIME, en octubre de 2025.