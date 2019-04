El alcalde de Bilbao llama a ser "respetuosos" con el trabajo de los escritores y a leer "legalmente"

Publicado 23/04/2019 13:29:54 CET

Participa en la inauguración del 'Día del Libro' en Bilbao, en la que están presentes 15 librerías

BILBAO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha instando a ser "respetuosos" con el trabajo de los escritores, porque "gracias a ellos tenemos libros y una parte tan importante de la cultura", así como a leer "legalmente".

Aburto ha participado este martes en la inauguración del 'Día del Libro', junto a Asier Muniategi, Kepa Torrealdai y escritores como Jon Arretxe y Toti Martínez de Lezea, entre otros.

En su intervención, el alcalde ha citado las palabras del expresidente de Uruguay, José Mujica, en las que afirmó que "una sociedad que está bien educada y leída es una sociedad más difícil de engañar". Por eso, ha afirmado Aburto, es "muy importante la cultura y en Bilbao decimos que la cultura es protagonista 365 días al año".

"Hoy la cultura nos viene en forma de libro, de literatura, y el trabajo creativo está también unido al presente y sobre todo al futuro de Bilbao", ha indicado, para destacar la importancia de que "hoy, aquí, nos juntemos editores, escritores, librerías y lectores, porque todos somos necesarios, nos necesitamos unos a otros".

Así mismo, ha pedido que, "a la hora de leer lo hagamos legalmente y tengamos muy presente y seamos muy respetuosos con el trabajo de los escritores", porque "gracias a ellos tenemos libros y una parte tan importante de la cultura". "En Bilbao quiero reivindicar a los escritores gracias a los cuales los lectores disfrutamos cada día", ha añadido.

Asier Muniategi, coordinador de Ferias del Libro de Euskadi, ha afirmado que "leer es muy bueno y leer directamente lo escrito mucho mejor". "Ojalá todos fuéramos capaces de leer, por ejemplo, a Shakespeare en inglés, y que, los que somos capaces de leer en euskera, leyéramos en euskera", ha dicho, para destacar que estos autores "se traducen al castellano y a otras lenguas, y eso es muy importante para que nuestros autores sean conocidos aquí y también en el extranjero".

Por su parte, Kepa Torrealdai, presidente de la Asociación de Libreros de Bizkaia, ha recordado que en las casetas instaladas en Berastegi, de 9.00 a 21.00 horas, están representadas 15 librerías que intentan "fomentar la lectura". Tras agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao y el "importante trabajo" para los libreros que realiza con las bibliotecas municipales, ha invitado a que "si la gente no puede acercarse a las librerías, por lo menos que se acerque a las bibliotecas".

Torrealdai también ha subrayado "la importancia que tiene que tener el libro en la sociedad". "Es muy importante la visiilidad del libro, ya que si no se ve poca gente se puede acercar a los libros", ha añadido.

Por su parte, el escritor Jon Arretxe ha dicho que estamos "al final de una campaña y muchos ya estamos hasta las narices de tanto mensaje repetitivo, tanto insulto, y tanta falta de estilo, y necesitamos un poco de aire fresco". En ese sentido, ha considerado que "una buena manera podría ser venir hoy a aquí, charlar con los autores, comprarse algún libro, llevárselo a casa y olvidarnos de debates televisivos, de tanta información en la prensa, y leer el libro con tranquilidad para encontrar algo interesante de verdad".

Por otro lado, la escritora Toti Martínez de Lezea ha dicho que "es mentira que las nuevas tecnologías ocupen el lugar del libro en papel". Según ha asegurado, cuando era ella "chavala no leía nadie, no había tanto escritores, ni tantas editoriales, no había libros". De este modo, ha recordado que en la primera Feria de Durango a la que fue "había dos mesas, y una era de discos", por lo que "no es lo mismo que hace 40 o 50 años", sino que "vamos mejorando".

Toti Martínez de Lezea ha deseado "un buen día" a quienes se acerquen a la feria del libro en Bilbao, donde se reúnen "gente que nos gustan los libros, que escribimos libros, que editamos libros, vendemos libros, y que leemos libros".

Según ha afirmado, "el gesto más sagrado en la literatura es cuando alguien, de toda esta exposición de libros, elige el tuyo y lo paga, aunque también me gustan las bibliotecas municipales".