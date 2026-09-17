Alcaldesa de Santurtzi cree "difícilmente justificables" las imágenes de la detención de un joven que murió después

Archivo - Itziar Carrocera (PNV), alcaldesa de Santurtzi - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santurtzi, Itziar Carrocera, ha pedido un nuevo informe sobre la detención del vecino de la localidad vizcaína que murió después de la actuación, Ander S.T., tras difundirse un vídeo con unas imágenes "difícilmente justificables" de la intervención policial, que el Ayuntamiento no conocía y que se ha incorporado a las investigaciones que están en curso.

En rueda de prensa, Carrocera ha informado de que el Ayuntamiento de Santurtzi ha solicitado por escrito un informe detallado sobre la intervención policial del pasado 22 de junio relacionado con Ander S.T., después de que el equipo de gobierno conociera el pasado martes la existencia de un vídeo con imágenes "explícitas" de aquella actuación.

La alcaldesa ha asegurado que ninguno de los miembros del gobierno municipal había visto anteriormente las imágenes y ha explicado que, tras conocerlas, ha considerado necesario solicitar "explicaciones detalladas sobre las circunstancias de la intervención que aparece en el vídeo".

"Las imágenes que hemos visto son duras, nos han preocupado y, con absoluta sinceridad, nos parecen difícilmente justificables. Por eso hemos solicitado por escrito un informe detallado a quien estaba al mando en el momento de practicarse la detención", ha señalado la alcaldesa.

Según ha indicado, la solicitud de este informe se produce mientras continúan los procedimientos destinados a esclarecer lo ocurrido. En ese sentido, ha garantizado que las imágenes conocidas el martes forman parte tanto de la investigación de la Ertzaintza como de la que está desarrollando la Comisión de Control y Transparencia. Ambas vías, ha subrayado, "deben mantener su carácter objetivo e independiente y llegar hasta el final".

Carrocera ha precisado que el Ayuntamiento no tiene acceso al conjunto de las pruebas ni a la información que manejan quienes están llevando a cabo las investigaciones, una circunstancia que preserva la independencia de estos procesos.

"Desde el momento en que conocimos la existencia del vídeo, nuestra primera preocupación fue asegurarnos de que estuviera en manos de quienes tienen que investigar. Podemos garantizar que forma parte de las investigaciones y que se analizará junto al resto de elementos que permitan esclarecer lo ocurrido", ha afirmado Carrocera.

Para el gobierno municipal, ha dicho la alcaldesa, es igualmente necesario aclarar "por qué las circunstancias que ahora muestran las imágenes no habían formado parte de la información trasladada al Ayuntamiento hasta este momento".

GARANTÍAS

La alcaldesa ha insistido en que el objetivo debe ser conocer todos los hechos antes de establecer responsabilidades y ha reclamado que el proceso de esclarecimiento se desarrolle con todas las garantías. "Desde el primer momento hemos sostenido que deben conocerse todos los hechos. Esa posición no cambia hoy. Tenemos que saber qué ocurrió, analizar todos los elementos y dejar que quienes tienen la responsabilidad de investigar determinen las conclusiones", ha explicado.

En este momento, ha añadido, el Ayuntamiento considera necesario esperar a los resultados que determinen la causa del fallecimiento, así como a las conclusiones de la investigación de la Ertzaintza y de la Comisión de Control y Transparencia.

Serán estos procedimientos "los que deberán determinar la existencia, en su caso, de responsabilidades de cualquier tipo en la actuación policial", ha remarcado.

"La ciudadanía de Santurtzi merece saber qué ha ocurrido. Y la familia de Ander merece saber qué ha ocurrido. Nuestro compromiso es que, siempre dentro de lo que permitan las investigaciones, la información que pueda hacerse pública se conozca", ha señalado la alcaldesa.

ACOMPAÑAMIENTO A LA FAMILIA

Carrocera ha trasladado, asimismo, en nombre del Ayuntamiento, su respeto y acompañamiento a la familia y personas allegadas de Ander que están viviendo este momento con dolor. "Quiero hacer llegar una vez más nuestro respeto y nuestro acompañamiento al aita y a la ama de Ander, a su familia y a todas las personas que están sufriendo por lo ocurrido. Nuestro compromiso con la aclaración de los hechos también parte del respeto y del acompañamiento a la familia", ha afirmado.

Finalmente, la alcaldesa ha hecho una petición expresa a todas aquellas personas que aseguran disponer de vídeos o imágenes relacionados con los hechos para que los entreguen a quienes están llevando a cabo las investigaciones.

"Si alguien tiene vídeos o imágenes relacionados con estos hechos, le pido que los aporte cuanto antes. Las pruebas deben estar en manos de quienes investigan, no en las redes sociales. Clarificar lo que ocurrió debe estar por encima de cualquier otro interés", ha insistido.