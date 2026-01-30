La alcaldesa de Vitoria solicita al Gobierno vasco que haya tranvía nocturno en las fiestas de San Prudencio

La alcaldesa de Vitoria pide al Gobierno vasco que haya tranvía nocturno en las fiestas de San Prudencio - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
VITORIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha solicitado al Gobierno vasco que haya tranvía nocturno en la madrugada del 28 de abril, durante las fiestas de San Prudencio.
Así lo ha anunciado Etxebarria este viernes en una rueda de prensa, en la que ha detallado que ha hablado "personalmente" con la consejera de Movilidad, Susana García Chueca, para hacer la petición, que se canalizará a través de Euskotren.
De esta manera, San Prudencio se sumaría a otras fechas señaladas en las que el tranvía ya presta servicio nocturno como ocurre en Carnavales, el Día del Blusa, las Fiestas de La Blanca y Nochevieja.
"Con esta nueva petición, ofreceremos a la ciudadanía otra alternativa más, diferente a la del Gautxori, para que pueda disfrutar de las fiestas y regresar a casa con tranquilidad", ha indicado Etxebarria, que ha destacado el "refuerzo y la apuesta por el transporte público accesible, sostenible y seguro" para facilitar la movilidad durante las noches de especial celebración en la ciudad.