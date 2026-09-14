'ALE!' convierte Álava en punto de encuentro internacional de la cerámica contemporánea del 8 al 12 de octubre

Presentación de ALE! - DFA

VITORIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cerámica será protagonista en Álava del 8 al 12 de octubre con la celebración de la primera edición de 'ALE!', Congreso Internacional de Cerámica y Artesanía de Álava, un nuevo encuentro que reunirá durante cinco jornadas a profesionales, alumnado, creadoras y ciudadanía en torno a la formación, la creación y la divulgación cerámica.

El congreso está organizado por la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz con el patrocinio de la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y la colaboración de Fundación Vital, Laboral Kutxa y Ayuntamiento de Legutio.

La diputada foral de Empleo, Comercio y Turismo, Cristina González, el director general de Basquetour, Daniel Solana, y la directora de la Escuela de Artes y Oficios, Uxua García, han presentado, este lunes en rueda de prensa, un congreso que nace con la voluntad de consolidarse en el tiempo como una "referencia nacional e internacional de los oficios artesanos".

La primera edición está dedicada a la cerámica y combina clases magistrales impartidas por algunas de las figuras más reconocidas de la cerámica contemporánea, debates y mesas redondas, una feria, cine cerámico, intervenciones artísticas y demostraciones en directo en diferentes espacios tanto de Vitoria-Gasteiz como de Legutio.

González ha asegurado que el sector artesano de Álava "está formado por grandes profesionales que dan forma con sus manos a obras de excepcional calidad" y ha afirmado que este congreso servirá para "mejorar su visibilidad y poner en valor su trabajo", así como "formarse con los mejores maestros de los oficios".

Para el director de Basquetour 'ALE!' "representa una magnífica oportunidad para poner en valor el talento, la creatividad y la tradición artesana de Álava, y mostrar cómo la cerámica y los oficios artesanales forman parte de nuestra identidad y nuestro patrimonio cultural".

"Estamos ante un encuentro que conecta profesionales, creadores y público, y contribuye a proyectar Álava como un territorio con una oferta turística vinculada a la cultura, la creatividad y las experiencias auténticas", ha valorado.

Por último, la directora de la Escuela de Artes y Oficios ha presentado en detalle un programa que busca "reforzar la presencia de la cerámica y los oficios artesanos en el escenario cultural de Álava", dentro de "un programa que combina formación, creación, intercambio profesional y participación ciudadana, y conecta la trayectoria y conocimiento de la escuela con la artesanía contemporánea".

PROGRAMACIÓN

El programa comenzará el jueves 8 de octubre en la Ermita de la Magdalena de Legutio con la inauguración de 'Biraka', un mural cerámico concebido como homenaje a la trayectoria de la ceramista alavesa y responsable del Museo de Alfarería Vasca de Ollerías, Blanka Gómez de Segura.

Esta iniciativa convierte sus 40 años de trayectoria profesional en un proceso colectivo de creación y dejará como resultado una intervención permanente vinculada al Territorio. Ese mismo día y en el mismo lugar se inaugurará una exposición dedicada a su obra, que podrá visitarse hasta el 8 de noviembre.

La formación será uno de los ejes principales del congreso. Los talleres de cerámica de la Escuela de Artes y Oficios acogerán tres clases magistrales dirigidas especialmente a profesionales, alumnado y personas vinculadas a la creación cerámica.

María Oriza impartirá una clase magistral el 9 de octubre, de 10.00 a 14.00 horas. Oriza es una reconocida ceramista con 35 años de trayectoria profesional, miembro de la Academia Internacional de Cerámica desde 2007 y cuya obra ha sido expuesta en museos, galerías y centros de arte de España y en distintos países de Europa, América y Asia.

Rafaela Pareja tomará el relevo el mismo viernes 9 de octubre, de 16.00 a 20.00 horas. Pareja, una de las voces más reconocidas de la cerámica contemporánea en España, cofundadora del 'Festival CICEMA' y miembro también de la Academia Internacional de Cerámica, ha expuesto en instituciones de toda Europa y es una referencia en innovación técnica y sensibilidad estética.

Por su lado, Ícaro Maiterena ofrecerá su clase magistral el sábado 10 de octubre, de 10.00 a 14.00 horas. Licenciado en Bellas Artes y técnico superior en Artes Aplicadas a la Escultura, Maiterena es docente en la Escuela de Cerámica de La Moncloa (Madrid). Merecedor del 'Prix Fondation Brukner' en 2022, entre otros premios, ha expuesto en Europa América y Asia. Las tres clases magistrales cuentan con plazas limitadas y requieren inscripción previa.

"MANOS, BARRO Y MEMORIA"

La programación del sábado 10 continuará por la tarde en el auditorio de Artium Museoa con la charla 'Manos, Barro y Memoria', de 17.00 a 19.00 horas. El encuentro reunirá diferentes trayectorias y miradas profesionales para abordar la situación actual de la cerámica, sus procesos de creación y los retos y oportunidades del sector, generando un espacio para el intercambio entre formación, producción artística y práctica profesional.

La jornada concluirá en Cube Artium con una 'Cena Cerámica', a las 21.00 horas, para la que será necesario adquirir previamente el correspondiente ticket de inscripción.

PLAZA DEL MATXETE

El domingo 11 de octubre 'ALE!' saldrá a la calle con 'ALEFEST!', una jornada abierta a todos los públicos que ocupará la Plaza del Matxete de 12.00 a 22.00 horas. Durante todo el día se celebrará una feria y exposición de cerámica, concebida para acercar el trabajo de profesionales y artesanos alaveses directamente a la ciudadanía.

La programación arrancará con txalaparta y continuará con la actuación de Anankek y La Pulga, un espectáculo de agua, aire, tierra y fuego, una demostración en directo de Rakú (técnica de cocción de cerámica de origen japonés caracterizada por la extracción de piezas incandescentes del horno y su posterior reducción con materiales combustibles) y un espectáculo de danza de la mano de Ikigai. La jornada finalizará a las 22.00 horas con un sorteo de piezas cerámicas.

El cine cerámico cerrará cinco días de programación de 'ALE!', que finalizará el lunes 12 de octubre en Artium Museoa con una sesión de cinefórum cerámico, organizada en colaboración con 'CICEMA', Festival Internacional de Cinema Ceràmic de Manises. Entre las 10.00 y las 12.00 horas se proyectará una selección de películas ganadoras del festival y, entre las 12.00 y las 14.00 horas, se celebrará un cinefórum abierto al público. La entrada será libre hasta completar aforo.

Sus impulsores han señalado que, aunque la cerámica protagoniza esta primera edición, 'ALE!' nace con una mirada más amplia sobre la artesanía y los oficios artísticos. La Escuela de Artes y Oficios impulsa el proyecto como una plataforma desde la que "favorecer la transmisión de conocimientos, acercar la creación contemporánea a nuevos públicos, reforzar los vínculos entre alumnado y profesionales y dar visibilidad al tejido artesanal de Álava".

La voluntad es que el encuentro tenga continuidad y que futuras ediciones puedan poner el foco en otras disciplinas y oficios artísticos, consolidando progresivamente una cita estable vinculada a la creación, la formación y el patrimonio del territorio.