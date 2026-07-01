Alerta por medusas en las playas vizcaínas de Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil y Bakio, donde hay bandera roja

Archivo - Imagen de una playa con bandera roja. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cruz Roja de Bizkaia ha advertido de la presencia este miércoles de medusas en las playas vizcaínas de Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil y Bakio, donde ondea la bandera roja, por lo que el baño está prohibido.

A las 11.00 horas de este miércoles también hay bandera roja en los arenales de la Arena, Las Arenas, Gorrondatxe (Azkorri), Toña, Laida, Laga, Isuntza, Karraspio y Arrigorri.

En las playas de Muriola, Gorliz, Aritzatxu, Laidatxu y San Antonio hay bandera amarilla, por lo que se recomienda entrar en el agua con precaución. En el resto de arenales, Ereaga, Arrigunaga, Plentzia, Armintza y Ogella ondea la bandera verde, por lo que el baño es libre.

La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 22 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 25 grados, según los datos de Cruz Roja Bizkaia.