Lotes de huevoscon posible salmonela - DEPARTAMENTO DE SALUD

BILBAO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha tenido conocimiento de la ampliación a nuevos lotes y marcas comerciales de la alerta por la posible presencia de Salmonella Enteritidis en huevos de gallina, en concreto, en huevos fresco suelo y huevos frescos jaula de las marcas comerciales Larrabe y Eroski.

Según ha informado la Consejería de Salud, los datos de los productos actualizados son: nombre del producto 'huevo fresco suelo'; marcas comerciales: Larrabe y Eroski; tamaño de los huevos: M, L y XL; aspecto del producto: embalaje de cartón con diferentes formatos según cantidad de huevos; números de lote: 0222F + DD MM (desde el 22/11 hasta el 14/12, 13/12 en el caso marca Eroski); Código impreso en la cáscara de los huevos: 2ES4803810; fechas de consumo preferente: todas entre el 22/11 y el 14/12 de 2026 (13/12 en el caso marca Eroski).

Además, están afectados los huevos frescos jaula de las marcas comerciales Larrabe y Eroski; tamaño de los huevos: M, L y XL; aspecto del producto: embalaje de cartón con diferentes formatos según cantidad de huevos; números de lote: 0233F + DD MM (desde el 22/11 hasta el 14/12); código impreso en la cáscara de los huevos: 3ES4803810; fechas de consumo preferente: todas entre el 22/11 y el 14/12 de 2026.

Estos productos están siendo retirados, de forma voluntaria, de los canales de comercialización desde el inicio de la notificación de alerta.

Para mayor información sobre los productos marca Eroski, se puede consultar el siguiente enlace https://www.eroski.es/retiradas-producto/. Como medida de precaución, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto incluido en esta alerta se abstengan de consumirlo.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza), se recomienda acudir a un centro de salud.