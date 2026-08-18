Alokabide prueba en diez viviendas un sistema que detecta y extingue incendios en cocinas en seis segundos

El sistema detecta la presencia de fuego y activa automáticamente el mecanismo de extinción - IREKIA

VITORIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alokabide ha puesto en marcha un proyecto piloto en diez viviendas del parque público de alquiler para probar un sistema inteligente de detección y extinción automática de incendios en cocinas.

La tecnología SUA Kitchen detecta la presencia de fuego y activa automáticamente el mecanismo de extinción en un plazo aproximado de seis segundos, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

La finalidad del sistema es intervenir durante la fase inicial del incendio, antes de que las llamas alcancen otros elementos de la cocina o se propaguen al resto de la vivienda.

Las cocinas concentran distintos factores de riesgo debido a la convivencia de fuentes de calor, instalaciones eléctricas, aceites y materiales combustibles. Por ese motivo, el Gobierno Vasco ha destacado que "la capacidad para actuar de forma inmediata resulta especialmente importante cuando la persona residente tiene dificultades para detectar el incidente, reaccionar o abandonar la vivienda".

El sistema se ha instalado en diez viviendas gestionadas por Alokabide y por el Gobierno Vasco, situadas en distintos puntos de Euskadi. La selección está permitiendo evaluar su funcionamiento en diferentes tipologías residenciales y con perfiles diversos de personas usuarias.

14.000 EUROS

El proyecto cuenta con una inversión inicial de 14.000 euros. Durante el pilotaje se analizarán la capacidad de detección, el tiempo de respuesta, la fiabilidad, las necesidades de mantenimiento, la adaptación a diferentes cocinas y la aceptación por parte de las personas residentes. También se estudiará su posible contribución a la reducción de daños y costes derivados de incendios domésticos.

La iniciativa presta especial atención a las personas mayores, dependientes o con movilidad reducida, aunque los resultados permitirán valorar su utilidad para otros perfiles y promociones.

Una vez finalizada la prueba, Alokabide elaborará un informe de resultados para determinar si la solución puede extenderse, en qué tipologías de vivienda resulta más adecuada, y qué criterios deberían utilizarse para priorizar futuras instalaciones.

La directora general de Alokabide, Patricia Val, ha destacado que "la innovación tiene que traducirse en soluciones útiles y comprensibles". En este caso, se trata de un sistema capaz de actuar de forma automática en unos segundos y reducir tanto el riesgo para las personas como los posibles daños materiales.

Val ha afirmado que el envejecimiento de la población "exige anticipar nuevas necesidades". De esa forma, se trata de "facilitar que las personas puedan permanecer durante más tiempo en sus hogares, con autonomía y seguridad", para lo que es necesario contar con viviendas adaptadas y tecnologías capaces de prevenir riesgos.