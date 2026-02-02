Alternancia de nubes y claros y posibilidad de chubascos dispersos, este martes en Euskadi

Mubes y claros en Bizkaia - EUROPA PRESS

BILBAO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi alternancia de nubes y claros y posibilidad de que se registren algunos chubascos ocasionales y dispersos, sobre todo durante la segunda mitad del día y en zonas del interior.

El viento soplará del sur-suroeste, con fuerza durante la primera mitad del día. Las temperaturas bajarán ligeramente, con máximas que rondarán los 15 grados en la costa y los 10 grados en el interior y mínimas que oscilarán entre los 4 grados en el interior y los 8 grados en la costa.