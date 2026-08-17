El alumnado de Musikene participa, un año más, en la Quincena Musical de San Sebastián

La Quincena de San Sebastián celebra esta semana el ciclo Jóvenes Intérpretes dedicado a jóvenes de Musikene. - MUSIKENE

SAN SEBASTIÁN 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alumnado del Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene, participa un año más en la 87 edición de la Quincena Musical de San Sebastián, el festival de música clásica más antiguo del Estado y uno de los más veteranos de toda Europa.

El ciclo Jóvenes Intérpretes, que el certamen donostiarra dedica al alumnado de Musikene, y que se celebrará del 17 al 20 de agosto, constará en esta ocasión de cuatro conciertos.

El público tendrá la ocasión de disfrutar, en directo, de la calidad del trabajo desarrollado por el Centro Superior de Música del País Vasco. Todas estas actuaciones se celebrarán a las 19.00 horas en el Palacio Miramar.