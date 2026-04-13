Amaia Agirre no optará a la reelección como alcaldesa de Getxo (Bizkaia)

Amaia Agirre, alcaldesa de Getxo (Bizkaia) - PNV

BILBAO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, ha anunciado que no optará a ser candidata a las elecciones municipales de 2027. El presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, le ha trasladado el agradecimiento el trabajo realizado y la "implicación y el compromiso" que ha mantenido durante su mandato.

Según ha informado el PNV, el proceso para la elección de la persona que encabezará la lista de la formación jeltzale al Ayuntamiento de Getxo se iniciará en breve.

En una misiva, Amaia Agirre se dirige a sus compañeros de partido desde la "cercanía y la responsabilidad" que "siempre han guiado" su compromiso con el partido y con Getxo, para trasladarles que no optará a ser candidata a la Alcaldía de Getxo en las próximas elecciones municipales, "una decisión personal que no ha sido fácil, pero sí profundamente reflexionada".

"Siento que, al finalizar esta legislatura, se cierra también una etapa al frente del Ayuntamiento. Es una decisión meditada, compartida con personas de confianza, y tomada desde la convicción de que es el momento de abrir paso a nuevas personas, nuevas miradas y nuevos impulsos que sigan haciendo avanzar Getxo", señala en la carta.

Asimismo, apunta que "es el momento de seguir fortaleciendo el proyecto desde la renovación, con la ambición de continuar construyendo un municipio cohesionado, moderno y con futuro".

Tras señalar que su compromiso "permanece intacto", anuncia que seguirá trabajando "hasta el último día con la misma dedicación, responsabilidad e ilusión" con la que ha asumido cada tarea desde el inicio.

La regidora municipal reitera que su compromiso con Getxo y con el proyecto político del PNV se mantiene "firme", da las gracias a sus compañeros "de corazón" por el apoyo, confianza y trabajo durante todos estos años y les señala que el camino recorrido ha sido posible gracias a todos ellos, "y seguirá siéndolo".

En este sentido, valora que en los últimos años han compartido un camino "intenso, lleno de retos y también de logros". "Entre todas y todos hemos contribuido a sentar las bases de un nuevo tiempo para nuestro municipio, con una mirada abierta, constructiva y profundamente arraigada en nuestros valores", indica.