Amaia del Campo volverá a ser la candidata de PNV a la alcaldía de Barakaldo en las elecciones de 2027

BILBAO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actual alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, volverá a ser la candidata del PNV a la alcaldía de la localidad vizcaína en las elecciones municipales previstas para mayo de 2027, tras ratificar este pasado jueves la afiliación jeltzales su candidatura en las asambleas locales de Barakaldo, Cruces y Kastrexana.

Del Campo, que ostente la alcaldía desde 2015, ha sido la única candidata propuesta en las tres organizaciones y ha sido escogida por unanimidad.

Según ha informado el PNV de Barakaldo en un comunicado, el respaldo de la militancia reconoce "tres cualidades que están marcando su gestión al frente del Ayuntamiento durante estos años: el trabajo constante, la dedicación absoluta y su profunda pasión por Barakaldo, valores que han guiado la acción de gobierno y el desarrollo de los principales proyectos de transformación de la ciudad".

Tras conocer el apoyo de la afiliación, Amaia del Campo ha agradecido la confianza depositada en su persona y ha asegurado que afronta este nuevo reto "con más ganas si cabe que nunca, la misma ilusión y la misma energía que el primer día".

"Si el partido vuelve a confiar en mí, solo puedo sentir agradecimiento. Esa confianza la devolveré como siempre lo he hecho: con trabajo, cercanía y compromiso para seguir mejorando Barakaldo. Soy solo la cara visible de un gran equipo y de un proyecto colectivo que piensa cada día en el bienestar de nuestros vecinos", ha señalado.

Del Campo ha destacado además que la gestión municipal cuenta con el respaldo de la ciudadanía. Según ha señalado, un estudio reciente refleja que los barakaldeses "dan un notable a vivir en nuestra ciudad".

"MEJOR CALIDAD DE VIDA"

Según ha dicho, "es un orgullo, pero también una responsabilidad que queremos seguir afrontando los próximos años, porque tenemos ideas, tenemos proyectos y queremos seguir escuchando a nuestros vecinos para hacer de Barakaldo una ciudad de sobresaliente". "Nuestro objetivo ahora es dar un paso más y lograr crear ese Barakaldo donde vivir, trabajar y disfrutar, con más oportunidades y mejor calidad de vida para todos", se ha comprometido.

El PNV Barakaldo abrió recientemente su proceso interno de elección de candidaturas siguiendo lo establecido en sus estatutos. Tras la propuesta de Interjuntas, las asambleas locales han refrendado la candidatura de Del Campo, "avalando su liderazgo y la continuidad de un proyecto que está permitiendo modernizar la ciudad, reforzar los servicios públicos y situar a las personas y los barrios en el centro de la acción política", ha dicho el PNV.

"Seguro que en los últimos años hemos cometido errores, y pedimos disculpas por ellos, pero siempre hemos trabajado por buscar soluciones, estar al lado de los barakaldesas y defender los intereses de Barakaldo por encima de todo. Nuestro compromiso, el mío propio y el de mi equipo, es seguir dejándonos la piel por nuestros vecinos", ha indicado Del Campo.

La alcaldesa ha asegurado que seguirán "escuchando barrio a barrio y trabajando para concluir la segunda gran transformación social y urbana que está viviendo nuestra ciudad".