Amaia Cipitria, investigadora de Biogipuzkoa, premio Constantes y Vitales al joven talento en investigación biomédica

Amaia Cirprita (derecha) recoge el premio. - GOBIERNO VASCO

BILBAO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La investigadora de Biogipuzkoa, Instituto de Investigación Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, y responsable del Area de Bioingeniería y del Grupo de Bioingeniería en Regeneración y Cáncer, Amaia Cipitria, ha recibido en Madrid el Premio Constantes y Vitales en Investigación Biomédica, en la categoría de Joven Talento, otorgado anualmente a la investigación biomédica y la prevención en salud en España.

La dotación económica de 100.000 euros de este galardón se destinará a continuar con una de las líneas de investigación principales en el grupo de la doctora Cipitria, la latencia del cáncer de mama metastásico, según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno vasco.

"Es un honor ver reconocido nuestro trabajo a través de este premio. Es un reconocimiento al trabajo de nuestro grupo en esta línea de investigación, iniciado en 2017 en Alemania y continuado en Biogipuzkoa como investigadora Ikerbasque. Quiero dar las gracias a todos los investigadores que componen mi grupo actualmente y a quienes ya se graduaron, por su excelente trabajo y motivación para avanzar en el conocimiento de esta fase asintomática del cáncer de mama metastásico", ha señalado Amaia Cipitria.

Según ha explicado el Departamento de Salud, el cáncer de mama metastásico puede reaparecer muchos años después del tratamiento porque algunas células tumorales se desprenden del tumor primario, viajan a órganos distantes y entran en un estado de latencia prolongada. Es la fase asintomática del cáncer de mama metastásico. Estas células durmientes son muy difíciles de estudiar debido a que los modelos actuales no reproducen bien el entorno físico, las señales bioquímicas ni los cambios a lo largo del tiempo que influyen en si permanecen inactivas o se reactivan en forma de metástasis.

"En nuestro grupo empleamos un enfoque multidisciplinar, aplicando biomateriales, modelos de ingeniería, imagen avanzada y modelos computacionales para crear modelos de bioingeniería 3D de la latencia del cáncer de mama que permitan comprender la interacción dinámica con el microambiente y desarrollar terapias avanzadas dirigidas a las células cancerosas dormidas y/o su microambiente, con el objetivo final de prevenir o retrasar la recaída metastásica", ha explicado Cipitria.

El potencial de estos modelos para la medicina personalizada se está explorando actualmente utilizando células tumorales derivadas de pacientes del Hospital Donostia de Osakidetza, así como plataformas para ensayos de fármacos y terapias avanzadas en colaboración con el Departamento de Farmacia y la Unidad de Terapias Avanzadas del Hospital Donostia.

En este sentido, la investigadora ha agradecido a los pacientes, familiares y miembros de asociaciones de pacientes "su generosidad donando muestras, por la confianza y fuerza que nos transmiten, y porque podamos hacerles partícipes de nuestra investigación".

Desde el punto de vista de traslación al paciente, Cipitria espera que, "en un futuro, estos modelos permitan, por un lado, profundizar nuestra comprensión de la latencia del cáncer de mama metastásico, y por otro, ofrecer nuevas herramientas para descubrir nuevas terapias e identificar estrategias para prevenir recaídas metastásicas".

Los Premios Constantes y Vitales son un reconocimiento que La Sexta, junto a la Fundación AXA, otorga anualmente a la investigación biomédica y la prevención en salud en España. Sus objetivos son visibilizar, apoyar y fortalecer la labor científica.

En la categoría premiada se reconoce a investigadores menores de 45 años, que sean investigadores principales (IP) de su propio grupo de investigación y que acrediten contribuciones originales y relevantes en cualquiera de los ámbitos de la biomedicina.

En el caso de Cipitria, se han valorado sus contribuciones científicas, el grado de liderazgo y su potencial de traslación, así como el impacto que sus hallazgos han generado en la comunidad investigadora y en la sociedad.