Amaia Molinet expone en Sala Rekalde de Bilbao su reinterpretación ecofeminista de espacios marcados por la guerra

Obra de Amaia Molinet - Sala rekalde

BILBAO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La artista Amaia Molinet exhibe, desde este martes y hasta el 6 de septiembre en la sala Rekalde de Bilbao, la exposición 'La ideología del amor', propuesta artística donde hace una reinterpretación, desde un punto de vista ecofeminista, de construcciones emblemáticas de la Europa del siglo XX, marcadas por el rastro de la guerra.

Según han informado en una nota desde la Diputación Foral de Bizkaia, la exposición individual de Molinet se muestra en el marco del programa Barriek 2026, una iniciativa de la institicuón foral que reúne a una selección de artistas que han obtenido becas de artes plásticas y visuales de la institución.

'La ideología del amor' supone, han explicado, " un nuevo hito en la trayectoria de la artista y articula un recorrido que combina obras anteriores desarrolladas en distintos lugares de Europa con piezas recientes, fruto de su investigación en torno al Cinturón de Hierro de Bilbao".

De esta forma, a través de diferentes lenguajes y materiales, Molinet propone "una reflexión sobre los vestigios de la guerra, el paisaje y la memoria colectiva".

Según explica la propia artista, "en 2018 recibí la beca de arte de la Diputación Foral de Bizkaia y en 2026 realizo esta exposición individual en Sala Rekalde. El proyecto La ideología del amor se llevó a cabo a partir de 2022 y ha sido un punto de inflexión en mi trayectoria artística".

Su propuesta toma como punto de partida construcciones emblemáticas de la Europa del siglo XX, como los spomenik, término que se traduce como monumento, de la antigua Yugoslavia o los búnkers nazis de la costa atlántica.

Estas arquitecturas, levantadas desde posiciones de poder, transforman y resignifican el paisaje, a la vez que proyectan ideologías y narrativas históricas complejas. Desde una mirada crítica y contemporánea, Molinet aborda estos elementos como símbolos cargados de memoria y significado.

La artista introduce además una perspectiva ecofeminista para reinterpretar estos espacios marcados por los rastros de la guerra. A partir de imágenes fotográficas, desarrolla un lenguaje plástico que trasciende lo visual para convertirse en una experiencia sensorial. La exposición incorpora intervenciones en textil, cemento o hierro, generando un diálogo entre materiales duros y gestos sutiles que recorren el espacio expositivo.

Tal y como ha explicado la propia artista, "el amor es tanto motivación como metodología" que plantea este concepto como "herramienta para releer la historia del continente desde el cuidado, el afecto y la reparación". Así, "frente a los relatos dominantes, la artista propone abrir nuevas interpretaciones a través del arte contemporáneo, donde el deseo, la memoria y la sensibilidad se entrelazan".

Amaia Molinet (1988) es licenciada en Bellas Artes y cuenta con un Máster en Arte Contemporáneo, Tecnológico y Performativo por la Universidad del País Vasco (EHU). Ha sido Artista Asociada en Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao (2023-2025) y ha recibido importantes becas y reconocimientos de instituciones como el Museo Guggenheim Bilbao, INJUVE-Ministerio de Cultura, Fundación BilbaoArte, el programa Europa Creativa o el Goethe Institut.

Su trayectoria internacional incluye residencias artísticas en Europa, América y el norte de África, así como exposiciones individuales en espacios como Hosek Contemporary (Berlín) o Azkuna Zentroa (Bilbao).