Archivo - Dos personas se refugian del viento con paraguas - M. Dylan - Europa Press - Archivo

BILBAO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi ambiente gris y lluvioso. Un frente atravesará la zona durante la mañana, dejando cielos cubiertos, lluvia y un descenso térmico progresivo.

Las lluvias afectarán principalmente a la mitad norte, donde serán más persistentes durante las horas matinales y centrales del día.

El viento, que comenzará soplando del sur-suroeste, cambiará a noroeste con el paso del frente y dejará algunas rachas fuertes en distintos momentos de la jornada.