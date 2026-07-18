Ambiente más soleado y subida de las temperaturas máximas este domingo en Bilbao

Archivo - Cielos despejados y sol en la costa vizcaína - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi un ambiente más soleado y las temperaturas máximas subirán un poco. A primeras horas todavía podrán formarse algunas nieblas y nubes bajas, aunque desaparecerán rápidamente y el resto del día transcurrirá con amplios claros.

El viento soplará flojo y variable por la mañana y durante la tarde se fijará del norte y dejará algunas rachas intensas, favoreciendo un ambiente algo más fresco en la costa. Las temperaturas máximas alcanzarán los 30 ºC en muchos puntos del interior, mientras que en el litoral serán algunos grados más bajas.