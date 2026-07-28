Ambiente muy caluroso, con un ligero respiro en el litoral, este miércoles en Euskadi

Jornada calurosa en la costa de Bizkaia. - EUROPA PRESS

BILBAO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi ambiente muy caluroso, aunque en el litoral el calor dará un ligero respiro.

Se espera ambiente soleado, con algunas nubes altas durante el día. A partir de la tarde aumentarán los intervalos de nubes bajas en la mitad norte, sobre todo en el litoral.

En el sur, las temperaturas máximas volverán a situarse cerca de los 40 ºC, mientras que en la costa y parte de Bizkaia, descenderán gracias a la entrada del viento del oeste-noroeste y no superarán los 29 ºC. Las mínimas oscilarán entre los 17 ºC en el interior y los 22 ºC en la costa.