Ambiente soleado y ascenso de las temperaturas, este miércoles en Euskadi

Sol en Euskadi - EUROPA PRESS

BILBAO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi ambiente soleado y ascenso de las temperaturas, con nieblas a primeras horas en valles del interior.

De madrugada y durante la segunda mitad del día, se verán algunos intervalos de nubes bajas en la vertiente cantábrica, pero, en general, será una jornada soleada en todo el territorio. El viento se fijará del nordeste a partir del mediodía.

Las temperaturas máximas rondarán los 20-22 grados en todo el territorio, mientras que las mínimas oscilarán entre los 7 grados del interior y los 11 grados en la costa.