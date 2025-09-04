Ambiente soleado y ascenso de las temperaturas, este viernes en Euskadi

BILBAO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi ambiente soleado y ascenso de las temperaturas, con máximas que alcanzarán los 27 grados en la costa.

De madrugada habrá algunos intervalos nubosos y no se descartan algunos chubascos aislados en el norte, pero disipadas dichas nubes y algunas nieblas matinales, el sol será el protagonista durante el resto de la jornada.

El viento soplará flojo por la mañana y al mediodía se fijará del nordeste y cogerá algo de fuerza. A últimas horas el viento se fijará del sureste en el interior.

Las temperaturas subirán, sobre todo en puntos del interior, con máximas en torno a 23 grados en la costa y los 27 grados en puntos del centro y del sur. Las mínimas oscilarán entre los 10 y los 15 grados.