Ambiente soleado y ligera subida de las temperaturas máximas, este sábado en Euskadi

Archivo - Sol y algunas nubes en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi ambiente soleado en general, con una ligera subida de las temperaturas máximas y míninas sin apenas variación.

Se formarán abundantes bancos de niebla en valles del interior, que darán paso a un día soleado, con nubes altas, auque pueden aparecer algunas nubes bajas en la vertiente cantábrica.

Por la tarde y noche en la mitad norte aumentarán las nubes bajas y pueden dejar algunas lloviznas, sobre todo cerca de la costa. El viento soplará variable flojo y rolará al norte por la tarde.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 21 ºC en la costa y los 19 ºC en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre los 12 ºC en la costa y los 8 ºC en el interior.