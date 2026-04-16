Ambiente tranquilo y primaveral, con temperaturas máximas de 25 grados en la costa, este viernes en Euskadi

Archivo - Sol con nubes en montaña - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi ambiente tranquilo y primaveral, con temperaturas máximas que alcanzarán los 25 grados en la costa.

Se espera una jornada muy parecida a la anterior, con nieblas a primeras horas, aunque con algunas nubes más de tipo medio y alto. Las temperaturas máximas bajarán un poco cerca de la costa con el viento soplando del norte a partir del mediodía, pero se mantendrán en el resto del territorio, en torno a los 20 grados. Las mínimas oscilarán entre los 8 grados del interior y los 12 grados en la costa.