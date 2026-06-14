Ambiente veraniego, pero descenso de las temperaturas máximas este lunes en Euskadi

San Juan de Gaztelugatxe (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi ambiente veraniego, pero descenso de las temperaturas máximas. El cielo se verá algo nublado, con nubosidad media y alta.

Durante la tarde volverán a crecer nubes de evolución diurna y es probable que se produzcan algunos chubascos de carácter tormentoso, especialmente en la mitad sur. Al final del día se pueden formar intervalos de nubes bajas en el litoral.

El viento soplará del oeste y noroeste en la costa, y en el interior predominará el viento de componente norte durante la segunda mitad del día.