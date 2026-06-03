Pradales pide a Sánchez que "dé la cara" y y ve fracasada la moción de censura por Vox

Archivo - El Lehendakari, Imanol Pradales - Iñaki Berasaluce - Europa Press

Afirma que a Feijóo "le toca reflexionar" sobre su estrategia política y avisa que PNV no entrará en ninguna "ecuación" con el partido de Abascal

BARCELONA/BILBAO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que "dé la cara" y ofrezca explicaciones "con celeridad", y ve fracasada la moción de censura "instrumental" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, plantea mientras Vox esté "en la ecuación", ya que supone "una línea roja" para el PNV. Además, cree que a Feijóo "le toca reflexionar sobre la estrategia política que quiere desarrollar".

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, Pradales ha argumentado que ve falta de recurrido en la moción de censura, no solo por parte de la formación jeltzale, sino también por la de Junts, después de que este martes del secretario general de la formación catalana, Jordi Turull, recomendó al líder del PP ir hasta Waterloo (Bélgica), donde reside Carles Puigdemont para presentarle su propuesta.

El Lehendakari ha considerado que Alberto Núñez Feijoó "ha dado un paso adelante intentando hacer una operación que ha tenido poco recorrido" y que prevé que "no va a tener" más. "Nosotros venimos advirtiendo hace mucho tiempo que cualquier ecuación en la que aparezca Vox para nosotros es una línea roja y, por lo tanto, todas las alarmas están encendidas en Euskadi porque Vox es un partido que combate el autogobierno vasco, combate la lengua vasca, combate las instituciones vascas y no vamos a participar nunca en alguna operación de ese tipo", ha explicado.

Según ha apuntado, Vox en Euskadi, que solo cuenta con 1 diputado de 75 en el Parlamento, es "la imagen del franquismo y el antagonismo del autogobierno, la identidad y las instituciones vascas" y la sociedad vasca está "vacunada" contra los que considera fenómenos de ultraderecha.

Más allá de eso, cree que también a Alberto Núñez Feijóo "le toca reflexionar sobre la estrategia política que quiera desarrollar". Sobre su planteamiento de moción de censura "instrumental", ha replicado: "Yo no lo veo".

UN MOMENTO "DELICADO" DE LA LEGISLATURA

El Lehendakari ha admitido que "la legislatura española está en un momento muy delicado", y ante ello, ha asegurado que "la posición política que ha marcado el PNV es también muy clara", después de que el presidente del EBB, Aitor Esteban, haya reclamado convocatoria de elecciones generales y haya considerado "irresponsable" seguir en la actual situación hasta 2027.

"Yo tengo la impresión de que vamos a estar en los próximas semanas y meses en momentos críticos, y dependerá en gran medida del propio presidente Sánchez cómo se pueda resolver esta cuestión", ha subrayado, para emplazarle a que "dé explicaciones y sea transparente".

"Es muy importante que dé la cara en las próximas semanas y esto es lo que se le ha solicitado. Yo en más de una ocasión he dicho que, cuando hay autos como los que se están conociendo, es fundamental la ejemplaridad en política. Y eso exige transparencia, celeridad en las explicaciones y dar la cara. Ese es un primer elemento fundamental", ha indicado.

También ha recordado que no hay Presupuestos desde 2023 y Pedro Sánchez "no ha tenido iniciativa política en ese sentido". "Creo que esa es una cuestión también relevante que debería hacerle reflexionar al propio presidente de Gobierno. Estamos en un momento muy delicado", ha insistido.

LOS PASOS A DAR POR SÁNCHEZ

Tras reiterar que Pedro Sánchez tiene que "dar algunos pasos, y las próximas semanas son determinantes para ello", ha advertido de que, si pretende que continúe esta legislatura, e incluso a gobernar más allá de 2027, debe tener "una relación fluida" con los partidos políticos que apoyaron su investidura.

A su juicio, "la política española ha entrado hace mucho tiempo en esos registros en los que todo acaba reduciéndose a un tuit, a un titular, a muy poca profundidad en el debate democrático y poca ejemplaridad y respeto en la conversación política".

Imanol Pradales considera que esto solo conlleva "desafección por parte de la ciudadanía de las instituciones, un alejamiento de los partidos políticos y la política". "A mí me gustaría que se recuperara de alguna forma un debate de altura en el Congreso y que hubiera capacidad de cierto diálogo, ni siquiera digo entendimiento", ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado que "los puentes están absolutamente rotos entre el PP y PSOE", y eso es "muy malo para la propia democracia española". Tal como ha destacado, "afortunadamente" en Euskadi él intenta preservar "un clima absolutamente diferente".

DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN DESDE EUSKADI

El Lehendakari ha apuntado que, en todo caso, a él, como máximo representante institucional en Euskadi, le corresponde "seguir manteniendo el diálogo y la negociación con el Gobierno español", porque hay "carpetas abiertas de negociación" y hay que "seguir intentando dar pasos".

Además, ha asegurado que, hasta la fecha, el Gobierno Vasco, formado por PNV y PSE-EE, "está funcionando muy bien", no le ha afectado la situación en el Estado, y existe "un clima de trabajo compartido". "Tenemos muchísimos temas abiertos que van bien", ha aseverado.

"Hay dos planos, el vasco y el español. Ya sé que muchas veces se entrecruzan los planos, pero hemos vivido como Gobierno en esta legislatura momentos muy complicados en la legislatura española, y hemos tenido la agenda vasca en el centro de nuestro quehacer diario", ha indicado .

No obstante, ha puntualizado que eso no significa que "no haya incidencia de la política española, crecientemente polarizada, crecientemente crispada, donde no existen puentes, donde la moderación no es un elemento que esté en la agenda política diaria". "Y eso nos preocupa profundamente", ha reconocido.

FINANCIACIÓN AUTÓNOMICA

Sobre la financiación autónomica pactada entre PSOE y ERC, ha indicado que es "muy respetuoso" con estas cuestiones y no tiene conocimiento suficiente para tener una "opinión fundada" sobre el modelo que se ha puesto encima de la mesa y tampoco ha querido pronunciarse sobre la postura que adoptaría el PNV ante la reforma de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas).

No obstante, sí cree que el problema del modelo de financiación de régimen común en España deriva de la propia concepción del Estado autonómico.

A su juicio, se tomó una decisión a principios de los años 80 con el desarrollo de un Estado autonómico que "fue una suerte de café para todos, donde se desnaturalizó el pacto constitucional, en el que claramente aparecía la diferencia entre nacionalidades y regiones".

A su juicio, se decidió realizar un "proceso armonizador" del desarrollo autonómico, "la famosa LOAPA, que afortunadamente fue recurrida y tumbada por el Tribunal Constitucional en parte". "Eso nos ha traído un desarrollo de un Estado autonómico en el que se ha avanzado muchísimo en términos de descentralización, pero el Estado no ha financiado correctamente las competencias que se han ido otorgando a las comunidades", ha manifestado.

Imanol Pradales cree que eso está en el origen del problema del modelo de financiación español y "permanentemente presenta tensiones y permanentemente se buscan acuerdos, que son dificultosos".

El Lehendakari ha indicado que Euskadi tiene el Concierto económico y tiene la capacidad de "negociar de otra manera", desde una "relación bilateral con el Estado". En cualquier caso, ha insistido en que existe una "dinámica muy preocupante en el Estado de aprobar leyes básicas de obligado cumplimiento, descentralizar la gestión a favor de las comunidades autónomas y que luego estas no tengan los recursos necesarios".

"Ese es el elemento central que está en el origen de estos problemas de financiación autonómica", ha remarcado Pradales, que no cree que la propuesta de ERC recoja un Concierto porque "se habla de otra cosa".