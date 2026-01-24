Realizan pintadas amenazantes en Araia (Álava) contra la Ertzaintza calificándola de "falangista"

VITORIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La fachada del polideportivo de la localidad alavesa de Araia ha aparecido este sábado con varias pintadas contra la Ertzaintza en las que se leía: "Zipaioak falanjistak sokara" (cipayos falangistas a la soga).

Con motivo de estos hechos, el Departamento de Seguridad ha hecho público un comunicado en el que califica las pintadas de "inaceptables e intolerables", y considera que "atentan contra la convivencia y contra la vocación profesional de las y los agentes de la Ertzaintza". Además, ha transmitido su "solidaridad y apoyo" al ertzaina al que, al parecer, iba dirigido este mensaje amenazante.

Nada más conocer la noticia, en la red social X, también el diputado general de Álava, Ramiro González, ha llamado a "cortar de raíz a estos fascistas que creen que la calle es suya". "Solo con la acción rotunda y clara del conjunto de instituciones y formaciones políticas evitaremos que se apoderen de la calle e impongan su totalitarismo violento y excluyente. Mi solidaridad con el ertzaina amenazado", ha subrayado.

Por su parte, el sindicato Euspel ha asegurado que denunciará en el juzgado las pintadas amenazantes. "Volvemos a tiempos en los que un compañero sale de casa y se encuentra pintadas llamándole 'zipaio' y amenazándole con colgarle. La novedad es que ahora lo legitiman llamándonos falangistas porque, en su fanatismo ideológico, el hecho de que les detengamos y les llevemos al juzgado por destrozar Gasteiz apoya su absurdo relato: que son ellos los defensores de la democracia frente al fascismo", ha destacado la central sindical en un comunicado.

A su juicio, es preocupante que se viva "sobre un terreno abonado para que todas estas conductas arraiguen con fuerza". "Nos preguntamos qué sucede en la actual realidad política y social de Euskadi para que estos sectores vuelvan a cobrar relevancia y se envalentonen hasta el punto de reavivar actitudes y acciones propias de la etapa terrorista", ha censurado.

IMPEDIR NUEVAS PROMOCIONES

También el secretario general de ErNE, Sergio Gómez de Segura, ha condenado las pintadas, y ha considerado que los ataques a la Policía vasca buscan "amedrentar" e impedir que los jóvenes ingresen en el cuerpo policial.

Gómez de Segura, en declaraciones a Europa Press, ha mostrado su rechazo a "todos los intransigentes que retrotraen a otros tiempos" que ya se pensaban "superados". "Estamos totalmente en contra de discriminar a la gente por motivos de sexo, religión o por trabajo, como es en nuestro caso", ha añadido.

Por ello, ha mostrado su apoyo al ertzaina al que iban dirigidas las pintadas de Araia y ha hecho referencia a la necesidad de incidir en la educación ante la pérdida del respeto "a la autoridad" que se está produciendo y los problemas a nivel delincuencial. "Como sociedad, tenemos que dar un paso adelante para conseguir que todo esto se revierta. Al final, tenemos que explicar muy bien en nuestros colegios e ikastolas cuál es la situación", ha añadido.

El sindicato ESAN ha asegurado que "los que sobran no son los ertzainas", sino aquellos que "actúan con actitudes totalitarias, quienes amenazan, quienes señalan", y también "quienes les aplauden o callan sin denunciarlos con la contundencia que exige una sociedad democrática", porque, en su opinión, "el silencio cómplice también es responsabilidad".

Asimismo, exige que se investiguen los hechos y se identifique a los autores, además de "una condena pública clara y sin matices". "No todo vale. No vamos a aceptar que se normalice el acoso ni la amenaza contra la Ertzaintza. Ni miedo, ni pasos atrás", han advertido.

Por último, el secretario general del sindicato SiPE, Juan Carlos Sáenz, ha vinculado las pintadas amenazantes a los investigados por un juzgado de Vitoria-Gasteiz por los graves altercados del pasado 12 de octubre en los que resultaron heridos alrededor de una veintena de ertzainas.

Por ello, Sáenz ha emplazado a la Justicia a investigar si hay relación entre los que han sido citados a declarar por la jueza que realiza las diligencias por esos hechos y actuar en consecuencia, de ser así. Por último, ha censurado que estos ataques van "contra la institución de la Ertzaintza" a la que intentan "amendrentar" cuando la labor de los agentes de la Policía vasca es "velar por la seguridad" de la ciudadanía.