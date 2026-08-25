Amplios claros y subida de las temperaturas este miércoles en Euskadi, con máximas por encima de los 30 ºC

Vacas en Orduña (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi amplios claros y subida de las temperaturas diurnas, situándose las máximas por encima de los 30 ºC.

Habrá bancos de niebla y nubes altas a primeras horas del día. Durante las horas centrales irán apareciendo nubes más compactas y es posible que se produzca algún chubasco de carácter tormentoso por la tarde-noche. El viento será del sur intenso y por la tarde soplará la brisa en la costa.