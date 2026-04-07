Amplios claros y temperaturas que superarán los 20 grados, este miércoles en Euskadi

Cielo despejado en Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi amplios claros, aunque habrá algunas nubes medias y altas.

El viento sur perderá fuerza y acabará soplando del norte por la tarde. Las temperaturas bajarán en la vertiente cantábrica, mientras que en la mediterránea los valores diurnos tenderán a subir y las mínimas se mantendrán sin grandes cambios. En las capitales, se espera alcanzar los 23 grados en Bilbao y San Sebastián y los 24 grados en Vitoria.