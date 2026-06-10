Amurrio (Álava) refuerza la vigilancia frente al mosquito tigre y llama a la colaboración ciudadana

VITORIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Amurrio (Álava) se ha sumado un año más a la campaña de vigilancia y control del mosquito tigre impulsada por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, en colaboración con Neiker y diferentes municipios de Euskadi.

El objetivo de esta iniciativa es detectar de forma temprana la presencia de esta especie invasora y prevenir su expansión en el territorio, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

La vigilancia del mosquito tigre forma parte de una estrategia coordinada a nivel autonómico que permite conocer su evolución y actuar de manera eficaz en aquellas zonas donde se detecta su presencia.

Gracias a este trabajo conjunto, se realiza un seguimiento continuo que contribuye a proteger la salud pública y minimizar los riesgos asociados a este insecto. La colaboración ciudadana sigue siendo una herramienta fundamental para evitar la proliferación del mosquito tigre.

Este insecto aprovecha pequeñas acumulaciones de agua para reproducirse, por lo que es importante revisar periódicamente jardines, terrazas y espacios exteriores.

Entre las medidas recomendadas se encuentran vaciar recipientes que puedan acumular agua, mantener limpios canalones y desagües, renovar con frecuencia el agua de los bebederos de animales y evitar cualquier punto de agua estancada alrededor de las viviendas. Asimismo, la instalación de mosquiteras puede ayudar a reducir su presencia en el interior de los hogares.

La ciudadanía también puede contribuir a través de la aplicación Mosquito Alert, una herramienta que permite comunicar posibles avistamientos de mosquito tigre desde el teléfono móvil.

Esta información resulta de gran utilidad para las entidades responsables de la vigilancia, ya que facilita la identificación de nuevos focos y mejora el seguimiento de la especie.