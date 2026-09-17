De Andrés acusa a Pradales de "adoctrinar" y le pide echar a Pedrosa tras el "fracaso integral" de su modelo educativo

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, durante el primer pleno del curso del Parlamento Vasco - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha acusado al Lehendakari, Imanol Pradales, de asumir el papel de "adoctrinamiento" en el nacionalismo, y le ha instado a "echar" a la consejera de Educacion, Begoña Pedrosa" trsa el "fracaso integral" de su modelo educativo. Asimismo, le ha preguntado si no cree antidemocrático que "excluya al principal partido de España" de la negociación del nuevo Estatuto, después de haber alertado de "una alternativa antidemocrática" en el Gobierno de España.

En su intervención en el pleno de Política General del Parlamento vasco y en respuesta al discurso de Pradales, De Andrés ha denunciado que lleva "demasiado tiempo" escuchando "promesas de transformación, balances complacientes y una retórica soberanista, que buscan desviar la atención de los problemas de gestión que arrastra este Ejecutivo y que lastra al conjunto de la sociedad y al tejido económico vasco".

Tras advertir que el autogobierno "no es un fin en sí mismo", sino que hay que "gestionarlo bien", ha dicho que, de no hacerse así, más autogobierno no es más bienestar". "Lo que ocurre en Euskadi es mal autogobierno menos bienestar", ha manifestado.

El presidente del PP vasco ha instado al Lehendakari a revisar su línea política, ante "el progresivo declive de la economía vasca y de muchas áreas de la vida social, económica y cultural".

A su juicio, Imanol Pradales ha escrito "un discurso en papel de regalo envuelto en celofán", pero lo que hay dentro es "otra realidad". En este sentido, ha denunciado que el PIB vasco "de nuevo, vuelve a perder peso en relación al PIB nacional", el saldo comercial vasco es negativo y la inflación superior a la del conjunto de España.

Junto a ello, ha criticado que en materia sanitaria han vuelto a crecer las listas de espera quirúrgica, hay una "alta" temporalidad del personal, absentismo y conflictividad laboral. "Esta es la gestión que ustedes hacen. Mal autogobierno, menos bienestar", ha dicho.

"PEOR EDUCACIÓN"

El líder del PP ha afirmado que Euskadi tiene "la educación más cara y la peor de todas las comunidades de España". Ha señalado, tras los resultados del informe PISA, que es "un fracaso integral del modelo, de su modelo de administración, no solamente el educativo, del conjunto de su modelo". "Ha fracasado, todo va mal, todo lo que tocan ustedes va mal. Se han cargado la enseñanza pública y ahora van a cargarse la enseñanza concertada", ha advertido.

Javier de Andrés cree que la "imposición" del modelo D es "un parte del fracaso" y ha añadido, si no fuera así, todavía "es peor". "Porque teniendo todos los medios, una sociedad económica y socialmente más formada, la conducen ustedes a este punto", ha reprochado, para dirigirse a la consejera Begoña Pedrosa. "No sé qué hace usted sentada ahí todavía. Si no es porque hay un elemento cultural, ideológico, una obstinación tal vez, ¡váyase!, si la única responsabilidad es suya", ha dicho.

También ha apelado al Lehendakari para emplazarle a que "la eche". A su juicio, "no hay ninguna justificación para que siga aquí", y cree que están llevando este tema con "autosatisfacción, autosuficiencia y autoindulgencia".

SEGURIDAD

Por otra parte, le ha reprochado que haya hablado "poco de seguridad" y "no se haya comprometido nada" cuando aumentan los delitos. Según ha señalado, esto ocurre mientras hay "menos policías" porque no quieren "cubrir" plazas en la Ertzaintza.

Tras asegurar que la única medida de seguridad anunciada es "poner aire acondicionado en las comisarías" y criticar la "politización" de la Ertzaintza, ha lamentado que el Gobierno vasco haya dado "por perdido ya el tema de la seguridad", y haya "renunciado" a resolver este problema.

Asimismo, ha criticado que no haya hecho "ninguna mención" al "señalamiento y agresiones" a ertzainas, algo que "no es muy humanitario".

También ha reprochado al Lehendakari que "no vea como problema" el clima de "tensión social", y ha aludido a la "falta de respeto democrático a muchas posiciones políticas que se materializa en ataques a sedes políticas, sindicatos y personas particulares", algo "ignorado" en su discurso.

ESTRATEGIA DE EXCLUSIÓN

"Y no ha sido un descuido, que sería imperdonable. Es que usted participa de esa estrategia de exclusión, señor Lehendakari", ha manifestado.

A su juicio, el nacionalismo necesita "adoctrinar constantemente y, si el adoctrinamiento no llega a todo, tiene que intimidar". En este sentido, cree que se han "repartido los papeles" y "el suyo es el de adoctrinar", un objetivo para el que "gastan el dinero público y orientan todas las subvenciones".

"Cuando la gente disfruta y se identifica con cosas de España, entonces llega el paso de la intimidación, que consiste en que la gente no pueda expresar con libertad sus sentimientos identitarios, de pertenencia o de lo que sea. Forman un tándem. Y usted participa en esa estrategia de exclusión. Por eso hoy ha querido ignorar aquí los climas de tensión que padece la sociedad vasca", ha precisado, para instarle a "pedir disculpas por esta omisión relevante".

Javier de Andrés ha criticado que, por contra, el Gobierno Vasco incurra en "trato de favor en la política penitenciaria que ha llevado a que el 85% de los beneficios penitenciarios recaigan sobre el 8% de la población terrorista". Tras indicar que sus decisiones, muchas veces son revocadas por la justicia "y les da igual". A su juicio, "a la coalición, PNV, PSE-EE y EH Bildu le conviene la excarcelación de terroristas".

"Y no voy a hablar hoy del clientelismo porque la verdad es que es un tema que ya lo sabe todo el mundo y es una forma de su sostén electoral", ha añadido.

De Andrés ha señalado que el PP no va a seguir la corriente que lleva a todos estos fracasos y ha manifestado que PNV, PSE y EH Bildu participan "en un proyecto común, un proyecto de izquierdas, liderado por el PSOE" y, pese al "declive constante que se perciben", apuestan por "profundizar en los mismos errores".

"Son ustedes, más que socios, cómplices de este modelo. Y nosotros no vamos a ser cómplices de las políticas que están perjudicando a Euskadi, al conjunto de los vascos y a todos los españoles", ha manifestado.

El dirigente popular ha citado la mención del Lehendakari a una posible "alternativa democrática" en referencia al PP y Vox y, tras preguntarle qué teme, ha indicado que no solo es Vox el que no acepta el modelo autonómico. "Ni EH Bildu, ni ustedes, ¿Eso es antidemocrático"? no sé, creo que la falta de sensibilidad democrática se nota en otras cosas", ha manifestado.

El líder del PP ha preguntado a Pradales si no cree que sea antidemocrático negociar un acuerdo político de una nueva relación con Euskadi y España sin contar con "con el principal partido de España" (PP). Ha reprochado a Pradales que no haya "levantado la voz democrática de decir no se puede dejar fuera de la negociación de un estatuto a cien mil vascos que además representan a la mayoría de los españoles". A su juicio, eso es un "proceso excluyente del nacionalismo".

También le ha preguntado al Lehendakari si teme que llegue un Gobierno que bloquee en el Congreso todas las leyes de la oposición, que gobierne sin presupuestos, que conduzca a la entrada y asalto de las fronteras de 5 millones de inmigrantes irregulares, o que inyecten vacunas caducadas a los niños, que ponga la vivienda en Euskadi a 5.000 euros el metro cuadrado o que lleve "a los peores resultados educativos al País Vasco de todo el país?".

"Si llegara a ocurrir eso, desde luego sí que sería para tener miedo. Tendría razón usted al temer esos tiempos negros. Pero es que ese es su currículum, ese es su currículum, del PNV y del Partido Socialista, eso es lo que ya ha pasado", ha manifestado.