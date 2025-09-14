De Andrés afirma que el relevo de la dirección del PP de Bizkaia responde a una propuesta de la Ejecutiva Nacional

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, y la dirigente popular Laura Garrido en la fiesta de la Vendimia en Leza - IÑAKI BERASALUCE/EUROPA PRESS

Manifiesta que el cambio en la cúpula de los 'populares' vizcaínos tiene el objetivo de "mejorar la capacidad" de esta formación

VITORIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que la decisión de relevar a la dirección del Partido Popular de Bizkaia responde a "una propuesta de la Ejecutiva Nacional" ante la necesidad de "mejorar la capacidad" de esta formación.

De Andrés, en declaraciones a los medios de comunicación durante la Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa en Leza, se ha referido de esta forma al anuncio efectuado este pasado sábado por la presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, y el secretario general de la formación, Eduardo Andrade, de renunciar a estas responsabilidades para "facilitar un cambio en la dirección".

El lider del PP vasco ha manifestado que la propuesta de una comisión transitoria en Bizkaia parte de la Ejecutiva Nacional, y que este asunto será abordado este próximo lunes por parte de la propia Ejecutiva Nacional.

Tras afirmar que considera que la propuesta se aprobará "con consenso", ha señalado que este cambio "tiene que ser bueno para Bizkaia".

"Tenemos un reto muy importante y tenemos que ser muy exigentes con nosotros mismos; y esta decisión va en la línea de mejorar las estructuras y la capacidad del partido para hacer frente al reto importante que tenemos", ha añadido.