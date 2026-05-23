De Andrés defiende que el "problema" de Osakidetza se resuelve "dejando a un lado objetivos ideológicos e identitarios"

Javier de Andrés - PP VASCO

VITORIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha defendido que el "problema" de Osakidetza es que se trata no de un "modelo de servicio de atención al paciente y al enfermo", sino de un modelo "ideológico del nacionalismo" en el que "hay un 50% de eventualidad" porque "no hay sociedad vasca suficiente para cubrir en euskera las plazas que se han hecho".

De Andrés se ha referido así a la exigencia del euskera en su discurso de clausura de una jornada dedicada a la situación de la Sanidad en Euskadi que el PP vasco ha celebrado en Vitoria-Gasteiz, y donde el dirigente 'popular' ha lamentado que "el País Vasco ya no es el número uno en todo, como lo fue no hace tanto tiempo".

Tras referirse a una anécdota en la que un médico vasco acabó ejerciendo en Madrid "porque no tenía perfil" lingüístico, ha asegurado que "el que tiene oportunidades se va, porque se estabiliza, encuentra mejores condiciones, y otras ventajas como el coste de la vivienda".

De ello ha responsabilizado a "esa dirección política que es la que ha hecho la gestión de todos estos elementos a lo largo de los últimos años y las últimas décadas", ha expresado, para criticar que el Gobierno vasco pidiera "la transferencia" para "resolver" la huelga de facultativos.

"Ya está. La solución es la transferencia. Pero si es que la mitad de las huelgas de España ocurren en el País Vasco, para empezar a dar lecciones a otro, que también te digo que se las merece, la médica y madre", ha dicho, para criticar que el objetivo es "controlar y acaparar más poder"

De Andrés considera que el "problema" no es "es el consejero", sino "el sistema, el modelo que el PNV, con el apoyo permanente del Partido Socialista, ha llevado adelante", un sistema que, en su opinión, persigue "un objetivo ideológico por encima del servicio público".

"No hay sociedad vasca suficiente para cubrir en euskera las plazas que se han hecho, porque no han conseguido con el sistema educativo, ya hace 50 años del sistema educativo, que haya médicos suficientes para poder concurrir con éxito en la receptividad euskera en el sistema sanitario vasco", ha argumentado.

Así, ha reclamado "dejar ya a un lado los objetivos ideológicos, identitarios, y sustituirlo por algo tan básico como el servicio público para los pacientes", algo que no solo debe limitarse a la sanidad sino que debe extenderse "en el conjunto de la Administración". "Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que la mentalidad nacionalista no logra superar", ha apostillado.

ALTERNATIVA

El presidente del PP vasco ha finalizado su intervención asegurando que son "la única alternativa ideológica a lo que existe y a este fracaso", aunque por el momento no sean "una alternativa de poder".

"La alternativa a lo que tenemos, porque cuando digo PNV digo PSOE, que gobiernan juntos, o digo EH Bildu, que piensa igual, la alternativa ideológica a esto que tenemos, a este fracaso, es la que presenta el Partido Popular", ha afirmado, ya que el sistema actual "perjudica al paciente porque no pone por delante el servicio público".