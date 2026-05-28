De Andrés dice que el PP "siempre mejora" sus resultados electorales respecto a las encuestas "mandadas por el PNV"

Archivo - El presidente del PP vasco, Javier De Andrés - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en el País Vasco, Javier de Andrés, ha señalado que su partido "siempre mejora" los resultados electorales respecto a las encuestas "mandadas por el PNV", en relación al sondeo de EITB Focus sobre intención de voto en las próximas elecciones municipales y forales de 2027.

De Andrés ha comentado que el PP "siempre mejora sus resultados respecto de las encuestas que se nos proponen" y, particularmente, "aquí en el País Vasco". "No voy a entrar en una valoración más profunda de una encuesta en la que estamos viendo ciertas carencias que vemos también en el CIS, y las estamos empezando a ver también en aquellas que están mandadas por el Partido Nacionalista Vasco", ha manifestado.

A su juicio, todas las encuestas "adolecen de muy mala memoria por parte del electorado" que, incluso, "olvida lo que votó a determinadas fuerzas políticas por intimidación", lo que "no favorece que la gente se sincere en la encuesta electoral".