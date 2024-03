De Andrés acusa al PNV de no decir "ni mu" del 'caso Koldo' y lo achaca a que necesita al PSE para gobernar

Cree que el PNV, que apoyó la moción de censura de 2018 contra Rajoy, está entrando ahora "en una contradicción muy grande"

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de PP vasco, Javier de Andrés, ha acusado este lunes al PNV de no decir "ni mu" y mirar "para otro lado" ante el llamado 'caso Koldo' relativo a una presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, y lo ha achacado a que los jeltzales "necesitan" al PSE para reeditar el Gobierno vasco tras las elecciones del 21 de abril.

"Lo último que va a hacer el PNV es ahora mismo ponerle complicaciones al Partido Socialista", ha declarado De Andrés en un desayuno informativo organizado por el Club Siglo XXI que ha presentado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al que han asistido la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, el expresidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, y el vicepresidente de la Mesa del Senado y exalcalde de Vitoria, Javier Maroto, entre otros.

De Andrés ha indicado que el 'caso Koldo' está poniendo de manifiesto las "contradicciones" del PNV --formación que en 2018 apoyó la moción de censura que impulsó Pedro Sánchez contra el Gobierno de Mariano Rajoy por el llamado 'caso Gürtel'-- en "una materia tan sensible como es la corrupción".

Al ser preguntado qué incidencia puede tener el 'caso Koldo' en las elecciones vascas de abril y si cree que el PNV seguirá pactando con los socialistas, De Andrés ha subrayado que los nacionalistas vascos están "aceptando todo lo que está ocurriendo y mirando para otro lado".

"El PNV no ha dicho ni mu todavía de todo este asunto de Koldo. Y hay que recordar que cuando se produjo la moción de censura a Rajoy el PNV dijo que por razones éticas no podía apoyarlo y que se le iba a tachar de encubridor de la corrupción. Pues ahí es donde está ahora, pero con el PSOE", ha enfatizado.

En este punto, ha recalcado que, si en 2018 al PNV le "preocupaban las cuestiones éticas" y dar cobertura a la corrupción, ahora mismo tiene que tener "una preocupación muy grande" porque "la profundidad de este caso le toca aunque sea moralmente".

De Andrés ha admitido que "la realidad" es que el PNV "gobierna siempre con el Partido Socialista, salvo cuando el PSOE no presenta candidato". "La opción preferida del PNV siempre es el PSOE y por eso a nosotros nunca nos ha invitado a formar parte de una Diputación foral ni del Gobierno vasco", ha agregado.

PONER DE MANIFIESTO LAS "CONTRADICCIONES" DEL PNV

En cuanto a si el PP exigirá al PNV en la campaña vasca que aplique la misma vara de medir que utilizó en 2018 contra el Gobierno de Rajoy por el 'caso Gürtel', De Andrés ha recalcado que en política "siempre hay que poner de manifiesto las contradicciones del adversario" y ha añadido que el PNV lo está haciendo en este asunto.

"Se tienen que sentir incómodos por lo que están haciendo. Más allá de por lo que yo les diga, que se lo voy a decir, sino por ellos mismos", ha manifestado, para insistir en criticar que el PNV esté "mirando para otro lado" en el 'caso Koldo' y no haga "ningún reproche" a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuando "tiene unas responsabilidades políticas indudables".

Después de que el PP haya registrado este mismo lunes en el Congreso un escrito pidiendo la dimisión de Armengol por su vinculación con esta presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas, De Andrés ha señalado que tienen "la cara muy dura y están dispuestos a aguantar cualquier cosa".

Ante las informaciones que apuntan a que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, podía conocer desde principios de 2022 algunas de las irregularidades de esta trama, el presidente de PP vasco no ha entrado en ese extremo y ha destacado que "justo las dos Comunidades Autónomas que están implicadas en este caso", Baleares y Canarias, sus dos presidentes autonómicos hayan "ascendido" y hayan sido "promocionados", en alusión a Armengol y Ángel Víctor Torres.

Al ser preguntado después si cree que el 'caso Koldo' puede ser el principio del fin de Pedro Sánchez, De Andrés ha señalado que "el principio del fin de Pedro Sánchez empezó el día que hizo la moción de censura" porque lleva ya seis años en Moncloa y "la sensación de provisionalidad es permanente".

A su entender, haría falta una "una reacción social" y que otras formaciones actuaran con "un poco de equilibrio", recuperando el "espíritu democrático" y la "exigencia ética" que se ha ejercido en otras ocasiones. En ese caso, el Gobierno de Sánchez "no continuaría".

AFEA AL PNV QUE NO HAGA SIQUIERA "UNA CRÍTICA MÍNIMA"

Preguntado entonces si el PP podría plantear al PNV la presentación de una moción de censura, el presidente de los 'populares' vacos ha asegurado que el PNV está "enredado con el Partido Socialista íntegramente" y, por lo tanto, no ve a los nacionalistas en ese planteamiento.

En este sentido, ha subrayado que el PNV sabe que no va a contar con escaños suficientes para gobernar en solitario tras las elecciones vascas y "va a necesitar al PSE" para "reeditar" su pacto de gobierno en Euskadi. Por eso, ha señalado que ahora mismo no le va a poner en "complicaciones" al Partido Socialista, no ya una moción de censura sino "ni tan siquiera una crítica mínima".