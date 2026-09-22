De Andrés (PP) cree que hay que reconocer a Euskadi como "frontera de efecto llamada" de la RGI, que es "una bicoca"

BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, cree que no hay que reconocer a Euskadi como "frontera norte" en el tránsito de personas migrantes hacia Europa, sino como "frontera de efecto llamada" de la renta de garantía de ingresos, que es "una bicoca" por el "desastre de gestión" del Gobierno Vasco.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, De Andrés, ante la demanda del lehendakari, Imanol Pradales, de reconocer a Euskadi como "frontera norte", ha considerado que "lo que hay que hacer es reconocer el País Vasco como frontera de efecto llamada".

A su entender, al País Vasco "no viene gente porque esto sea la frontera norte de España", sino porque tiene "una serie de circunstancias de servicios sociales, particularmente la renta de garantías de ingresos que es una bicoca".

En ese sentido, ha recordado que "el otro día supimos que se habían pagado 38 millones de euros de forma indebida porque se había pagado de más y también se detuvo en Canadá a un senegalés que había cobrado más de un millón de euros de RGI y de ayudas de alquiler". "Se había llevado más de un millón de euros de los vascos por medio de fraudes en la RGI", ha denunciado, para asegurar que "se sabe que esto es un coladero, que se hace fatal y hay un efecto llamada".

Por otro lado, Javier de Andrés ha insistido en que la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta del pasado julio es "evidente" que es una "invasión" y ha considerado que "si nos ocultamos eso, nos volverán a hacernos lo mismo en Melilla, en Canarias y en Al-Ándalus".

Según ha dicho, Europa "tiene que espabilar un poquito" porque "si pensamos que llegan 80.000 personas así porque sí, porque de repente se les ha ocurrido de un día para otro, sin que una dictadura que no permite que se haga una manifestación de diez personas se entere, pues es que somos unos necios".

Tras insistir en que "Europa no puede ser tan necia", ha lamentado que Europa "viene manifestándose como muy necia durante mucho tiempo y está perdiendo muchas veces oportunidades y comba en el contexto internacional precisamente por ser un poco corta de miras".

En el caso de Ceuta, ha afirmado, "lo tenemos que ver con claridad, es un asalto a las fronteras en toda regla y una invasión apoyada desde Marruecos".

Sobre la postura del Gobierno de Pedro Sánchez con la dictadura de Marruedos en relación a lo ocurrido en Marruecos, ha dicho que el motivo es el mismo por el que "les está enviando cientos de millones de euros para equipamientos o les ha concedido la celebración del mundial que se concedió a España y parece que incluso la final se puede acabar jugando en Marruecos".

GOBIERNO "SECUESTRADO POR MARRUECOS"

También ha criticado que "se ha renunciado a la defensa de la idea del Sáhara porque el gobierno de España y Pedro Sánchez está secuestrado por Marruecos y está actuando como un embajador de Marruecos". "Esa es la realidad, es evidente, hay cosas que se ven tan claras que no vamos a darle más vueltas", ha manifestado.

En esa línea, ha insistido en que el gobierno de España está "condicionado por Marruecos" y lo de Ceuta ha pasado porque Marruecos "sabe de la debilidad que tiene Pedro Sánchez y de la oportunidad que tienen para sus reivindicaciones territoriales, de expansionismo territorial, sea el Sáhara, sea Melilla, sea Ceuta, y también lo digo, Canarias". "Si somos tan pazguatos, al final también habrá quien justifique que invadan Sevilla y Granada", ha advertido.

El presidente de los populares vascos ha afirmado que la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta "no tenía que haber sucedido" y ha dicho que ha ocurrido "por los errores" del Gobierno de Sánchez "en materia diplomática, de policía y militar". Javier de Andrés ha asegurado que el Gobierno "no ha sabido hacer que Marruecos cumpliera su parte de la defensa de una frontera y tampoco ha sabido defender su propia frontera".

"Después de ese error, lo que estamos viendo es que podemos encontrar con que esto se repita una y otra vez. Y hay que prepararse para que eso no ocurra, lo que pasa por que no haya ningún premio para aquellos que han asaltado nuestras fronteras" porque "como haya premio para aquellos que han asaltado las fronteras los vamos a tener aquí por decenas de miles todas las semanas".

"Y eso es lo que yo creo que pretende Marruecos, aquellos que han asaltado Ceuta y una parte de esa izquierda que padecemos en España y en Europa, pero muy especialmente en España y en el País Vasco, pues les parece que es lo correcto, lo conveniente y lo que hay que hacer, el dejarse asaltar y comportarse como si esto fuera sencillamente una circunstancia social, humana, humanitaria, que haya que resolver", ha dicho.

Por ello, ha insistido en que "como no se devuelva a todo el mundo a Marruecos y se interprete por parte de los asaltantes como un premio, lo que va a ocurrir es que se van a multiplicar los asaltantes y esto va a ser una constante".

ACOGIMIENTO DE MENORES

Sobre el acogimiento de los menores inmigrantes que únicamente se ha producido en Navarra, Javier de Andrés ha mantenido que "lo que hay que hacer es devolver a los menores con sus padres", tal y como defendió durante la crisis en Canarias. "No hay que olvidarse de que esos niños, muchos de ellos, tienen familias en Marruecos y que lo natural y lo primero, la primera opción es que vuelvan con sus padres", ha señalado, para asegurar que "la gente está entendiendo que, efectivamente, es lo conveniente".

Por ello ha insistido en que "es lo que se tiene que lograr", porque, de lo contrario, "lo que estamos haciendo es premiar una conducta que es completamente inadecuada en la relación entre dos países, Marruecos y España, que son colindantes y que no pueden tener una frontera con la permeabilidad que ha permitido Marruecos y con los fallos indudables de control de fronteras que ha tenido España".

También se ha referido al ataque al coche en el que viajaban la diputada de Ceuta Julia Ferreras, el activista integrante de la Flotilla a Gaza Rafael Borrego y la abogada experta en derechos humanos Sofía Cánovas, que se produjo el pasado domingo a la salida de vehículos del Puerto de Ceuta, donde se habían congregado decenas de vecinos de la ciudad para condenar la llegada de la asociación pamplonesa Negu Gorriak/Derecho a Techo, a la que acusaban de "radical" y de venir a "romper la convivencia".

Javier de Andrés ha dicho que no sabe "a quién se puede culpar más allá de aquellos que lo han hecho, quienes se han excedido en sus protestas, en sus quejas, en lo que fue, haciendo uso de la violencia, que es algo absolutamente condenable y que en modo alguno se tiene que dar ese paso".

A su entender, la responsabilidad es "sobre todo personal de aquellas personas que han transgredido ese límite básico que es el de actuar en paz y de forma pacífica". "Y creo que ahí es donde hay que localizar la responsabilidad", ha insistido, para señalar que, "en muchas ocasiones, hay gente que se excede, su temperamento le puede y acaba recurriendo a la violencia y es su responsabilidad personal".

"No creo que sea conveniente buscar otros culpables más allá de eso", ha afirmado, para reconer que, "el debate público, a veces, se conduce también de forma inadecuada, exaltada" y advertir que "la situación en la que se vive en Ceuta es extrema" porque "sus calles, sus casas, todas sus propiedades, su vida, sus colegios, están tomados", lo que "tiene que crear un clima social muchas veces difícil de soportar".