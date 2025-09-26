Andrés Suárez presenta este lunes en Bilbao la edición ampliada de su libro "Todavía más allá de mis canciones"

El cantautor reúne 30 canciones emblématicas de su carrera, 15 más que la primera edición, donde comenta el origen de las composiciones

El cantautor gallego Andrés Suárez presenta este lunes en Bilbao "Todavía más allá de mis canciones", libro que reúne en una nueva edición ampliada 30 canciones de su trayectoria musical donde comenta y narra el germen y origen de algunas de sus composiciones más emblemáticas.

La presentación del libro tendrá lugar en el salón El Carmen de Indautxu, en un acto de entrada libre hasta completar aforo que dará comienzo a las 19.30 horas. El músico, además de interpretar en directo alguna de sus canciones, conversará con el editor Gonzalo Albert.

El cantautor ha reunido en esta continuación del primer volumen, publicado en 2017, la intrahistoria de 30 de sus temas más personales e icónicos, en un recorrido por sus letras y los relatos y sensaciones que las inspiraron.

El libro incluye tres canciones inéditas con acceso exclusivo a través de un código QR y, tal y como han destacado desde la editorial Aguilar que lo publica, "Suárez lleva a sus lectores a un viaje emocional a través de las canciones que han marcado su carrera".

Tal y como han resaltado, el músico, "con una prosa poética, repleta de sensibilidad y una crudeza que conmueve al lector, relata las historias detrás de algunas de sus composiciones más personales" de forma que, a través de su lectura, "cada canción se convierte en un relato íntimo, cargado de momentos y sensaciones que dan forma a su música".

El libro, que recopila 30 temas de su discografía, incluye las 15 canciones ya comentadas en su versión anterior, junto con 15 nuevos relatos que detallan la inspiración detrás de otras canciones icónicas.

Entre ellas, el lector podrá descubrir el origen de esas letras que se han convertido en himnos de la música española y, además de las que ya incluía (de creadores como Victor Manuel, Rozalén, Álvaro Urquijo o Luis García Montero, entre otros), esta nueva versión incluye otras 15 colaboraciones de personalidades como Ángel Martín, Andreu Buenafuente, Ana Milán, Dani Rovira o Manolo García.

Andrés Suárez (Ferrol, 1983) es un cantautor español que debutó en 2002 con un álbum, Ida, de tirada reducida. Tras su traslado a Madrid pasó de interpretar sus canciones en el metro y en bares a recintos emblemáticos para cantautores, como Libertad 8.

Cinco años después de su debut publicó "Maneras de romper una ola". A lo largo de su carrera ha publicado un total de siete discos y dos libros, "Más allá de mis canciones" y "A través de los ojos", a los que se une ahora este "Todavía más allá de mis canciones", versión extendida del primero.