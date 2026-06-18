Andueza advierte que el PSOE seguirá "avanzando en derechos y libertades" LGTBI frente a "los pasos atrás de PP y Vox"

El secretario general del PSE-EE, Eneko andueza - PSE-EE

BILBAO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que seguirá "avanzado en derechos y libertades" LGTBI, frente a "los pasos atrás de PP y Vox" y al "clima enrarecido por la derecha y la ultraderecha". Además, ha reivindicado el compromiso de las instituciones con las personas LGTBI y su apoyo para "celebrar el Orgullo".

En el acto "Con mucho orgullo", celebrado este jueves en Bilbao, con la presencia del secretario LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, y la portavoz del PSE-EE de Leioa e impulsora de políticas LGTBI desde el ámbito local, Pilar Grados, Andueza ha recordado hace ya 21 años de la aprobación de la aprobación del matrimonio igualitario y de "todos los pasos dados para conseguir una sociedad más libre".

Según ha apuntado, los socialistas han "dejado claro", a lo largo de su historia, que no desean que la orientación sexual se convierta en "un motivo de discriminación, ni en un obstáculo" para vivir "con esa libertad" que ansían "para todos los ámbitos de la vida".

Eneko Andueza ha destacado la presencia de Víctor Gutiérrez en Bilbao "cuando se acerca la fecha del Orgullo", y ha aprovechado para recordar que "hay personas que son víctimas los discursos de odio, que son despreciadas, marginadas por su identidad sexual o por su expresión de género".

El líder del PSE-EE ha indicado que el PSOE está planteando mociones en los ayuntamientos para recordar "que las instituciones deben estar comprometidas con los derechos de las personas LGTBI, que son los derechos de todos y todas a vivir en libertad" y que "es necesario el apoyo institucional para celebrar el Orgullo".

"Ese compromiso de los ayuntamientos y de otras instituciones es el reflejo del apoyo de toda la sociedad a las reivindicaciones del colectivo", ha dicho.

También ha asegurado que las campañas de sensibilización, "sobre todo, las dirigidas a las personas más jóvenes y en ámbitos específicos, como el deportivo", son "más necesarias que nunca".

"PESE A LA DERECHA Y ULRADERECHA"

Andueza ha reivindicado a los socialistas como "fundamentales en los hitos que se han ido registrando en la lucha por los derechos LGTBI" y se ha comprometido a "seguir trabajando en esta dirección". "Lo vamos a hacer, además, en un clima enrarecido por la derecha y la ultraderecha", ha dicho.

"Los pasos atrás en materia de libertades en este país tienen dos nombres: Vox y PP. Yo creo que es necesario que señalemos con claridad dónde recaen las responsabilidades", ha manifestado.

En este punto, ha insistido en que el Partido Socialista "va a luchar por seguir avanzando en libertades y en derechos LGTBI frente a los pasos atrás de PP y Vox".

"Vamos a estar siempre ahí, en la batalla, como lo estuvo Pedro Zerolo en momentos que eran mucho más difíciles, pero en los que compartíamos la esperanza de seguir avanzando. Esa no nos la van a arrebatar tan fácil", ha concluido.