Andueza afirma que la derrota de ETA "hubiera sido imposible sin el empeño y determinación de las mujeres socialistas"

Acto "En primera línea. Mujeres socialistas frente a ETA" en Bilbao - AMAYA DIAZ-EMPARANZA

BILBAO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha puesto en valor este lunes en Bilbao la contribución de "tantas" mujeres socialistas para conseguir el final del terrorismo de ETA. "La derrota de ETA hubiera sido imposible sin el empeño y determinación de las mujeres socialistas", ha aseverado.

En un acto homenaje organizado por la Fundación Ramón Rubial y titulado "En primera línea. Mujeres socialistas frente a ETA", Andueza ha agradecido el coraje y la valentía de tantas mujeres del Partido Socialista. "Supisteis entender que había que seguir adelante porque el objetivo era muy grande: alcanzar esa Euskadi con la que soñáis y con la que soñaban vuestros seres queridos", les ha indicado.

El líder socialista ha señalado que "no hay que olvidar lo que fue aquella Euskadi de bombas, secuestros, acoso y silencios". "Una Euskadi a la que no queremos volver", ha subrayado, para hacer un llamamiento a recordar a todas aquellas personas que "se rebelaron contra la dictadura de ETA que quiso imponer sus ideas con la violencia".

En ese sentido, ha reconocido la labor que esa parte de la sociedad vasca ejerció en una coyuntura "muy difícil", y ha remarcado el sacrificio que conllevó toda esa lucha frente al terrorismo. "Os enfrentasteis al dolor, a la soledad, al desprecio y al miedo", ha afirmado.

"Los datos nos dicen que, de las más de 850 personas asesinadas por la banda, casi 60 fueron mujeres, y 14 de ellas niñas. A las que hay que añadir todas aquellas que resultaron heridas de una u otra consideración. Unas cifras terribles que no son más que la punta del iceberg del impacto que tuvo ETA en las mujeres", ha asegurado.

"Tuvisteis la determinación y el coraje para continuar con la militancia, --ha proseguido-- para seguir en los cargos públicos y para sacar a flote a vuestras familias pese a cargar con la amenaza permanente y con la obligada presencia de los escoltas".

En el acto, que ha presentado la presidenta de la Fundación Ramón Rubial, Eider Gardiazabal, han participado Esther Cabezudo, Susana Corcuera, Soledad del Bosque, Rosa Fresno, Cristina Laborda, Marian Muñoz, Ana Belén Quijada y Natividad Rodríguez.

Gardiazabal ha destacado la valentía con la que las mujeres defendieron sus ideas, "enfrentándose al odio de los violentos y también a la invisibilidad histórica que han padecido las mujeres". "Representasteis la dignidad ante el terrorismo. La resistencia también tuvo rostro de mujer", ha resumido.