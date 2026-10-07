Andueza asegura que el Gobierno "plural y diverso" liderado por Agirre es "un ejemplo de la Euskadi de hoy"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en Gernika - EUROPA PRESS

BILBAO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que el Gobierno "plural y diverso" que lideró el lehendakari José Antonio Agirre en Euskadi hace 90 años es "un ejemplo de lo que es la Euskadi de hoy".

Antes de entrar en la casa de Juntas de Gernika para participar en el acto institucional de conmemoración del primer Gobierno vasco, Andueza ha afirmado que "hoy es un día para celebrar y también para reivindicar el 90 aniversario de un gobierno plural y diverso".

Según el líder de los socialistas vascos, aquel Ejecutivo, compuesto por "diferentes tradiciones políticas que supieron unirse en un momento muy delicado, muy difícil de la historia" para "construir autogobierno, avanzar y garantizar una pluralidad" es "un ejemplo de lo que es la Euskadi de hoy". "La Euskadi que heredamos de aquel primer Gobierno vasco", ha añadido.

HERRAMIENTAS

Eneko Andueza ha afirmado que este es "un buen momento también" para reivindicar "todas esas herramientas" que "brinda" el autogobierno vasco "para hacer posible las políticas de hoy, las políticas que hacen frente a todos los retos, a todas las adversidades del siglo XXI".

El secretario general del PSE-EE ha afirmado que el Partido Socialista "siempre ha sido muy respetuoso y muy partidario de la pluralidad" y es "el mejor ejemplo de los acuerdos entre diferentes porque forma parte de su ADN, como el primer partido que se constituyó y se fundó en Euskadi". "La pluralidad siempre es bienvenida. El color siempre es más bonito que el blanco y negro", ha concluido.