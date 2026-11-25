La cabeza de lista por Gipuzkoa al Congreso, Rafaela Romero, el secretario general del PSE, Eneko Andueza, y la diputada foral Azahara Domínguez - AMAYA DÍAZ-EMPARANZA/PSE

SAN SEBASTIÁN, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha defendido una igualdad entre mujeres y hombres que signifique "vivir sin miedo, cobrar lo mismo por un trabajo igual y poder decidir sobre tu cuerpo y tu futuro". Además, ha recordado que los derechos de la mujer "los hemos conquistado gracias a la lucha del movimiento feminista" y ha reivindicado que en ella el Partido Socialista "siempre ha sido un aliado".

Andueza ha realizado estas afirmaciones en un mitin en San Sebastián junto a la cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Gipuzkoa, Rafaela Romero, y la diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa, Azahara Domínguez, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En su intervención, tras dedicar un recuerdo a "las mujeres asesinadas por la violencia machista, a sus hijos e hijas, y a todas las que la están sufriendo", el dirigente socialista ha reivindicado que "las mujeres deben vivir con los mismos derechos, la misma libertad y la misma seguridad que los hombres" y ha apuntado al trabajo del movimiento feminista para que "cambiara la vida de las mujeres y este país".

"Si hoy podemos hablar de todo esto en voz alta es porque hubo mujeres que lo dijeron cuando hacerlo costaba mucho, mujeres que se organizaron en sus barrios, en sus centros de trabajo y en la calle y que se empeñaron en que sus hijas tuvieran más libertad que ellas. Eso ha hecho el feminismo. Ha cambiado la vida de las mujeres y ha cambiado este país", ha subrayado.

Andueza ha remarcado que el Partido Socialista ha sido "aliado", algo que ha demostrado con "hechos y leyes concretas". En este sentido, ha señalado la Ley Integral contra la Violencia de Género, con la que "pusimos en marcha medidas de prevención, de protección y de asistencia a las víctimas" o la Ley de Igualdad de 2007, con la que "llevamos esa pelea a los centros de trabajo".

"¿Cuánto queda por hacer cuando una mujer sigue teniendo que preguntarse si ser madre le va a costar un ascenso; o cuando para cuidar a sus padres o a los críos es ella, otra vez ella, la que reduce su jornada y ve cómo se reduce su nómina?", se ha preguntado.

El líder del PSE ha destacado, asimismo, la Ley de Libertad Sexual de 2022 que "puso el consentimiento en el centro y estableció los centros de crisis de atención las 24 horas, porque una mujer que acaba de sufrir una agresión necesita que la escuchen, que la atiendan y que la acompañen a cualquier hora".

Eneko Andueza ha apostado por la consolidación de un modelo en el que "nuestras hijas crezcan en un país donde puedan decir que sí y decir que no con la misma libertad, donde una chica pueda llegar tan lejos como le permitan su esfuerzo y su talento y donde una mujer pueda salir de una relación violenta sabiendo que tiene adónde ir".

"Eso se decide cuando se aprueban los presupuestos, cuando se decide a qué se dedican los recursos públicos y cuando se votan las leyes que protegen a las mujeres. Y todo ello se decide en las urnas", ha remarcado.

Por ello, ha pedido el voto para el Partido Socialista para que en el Congreso "haya una mayoría que defienda esos derechos, porque alguien peleó por cada derecho que hoy damos por hecho y ahora nos toca a nosotros defenderlo y ampliarlo".

MIEDO A VOLVER A CASA

Por su parte, Rafaela Romero se ha referido a la decisión del PP de renunciar a presentarse al Senado en Gipuzkoa y ha criticado que pidan que "no se vote a los Socialistas y que se vote a los fascistas de Vox, al partido que niega la violencia contra las mujeres, al mismo partido que quiso frenar en el Congreso el proyecto de ley contra la violencia vicaria".

"Que se lo expliquen a la cara a una mujer que tiene miedo de volver a casa, que le digan por qué le piden el voto para quienes niegan lo que ella está viviendo. Unos niegan la violencia machista y los otros les piden el voto. En esto son lo mismo. Y el PP, con esa decisión, se hace cómplice del silencio que deja solas a tantas mujeres", ha denunciado.

La candidata socialista por Gipuzkoa ha remarcado que "no hay olvido" y ha llamado a "seguir peleando en las calles y en las leyes, frente a todos los machistas, por todas las asesinadas, las violentadas, las calladas y las sometidas".

Finalmente, Azahara Domínguez ha advertido de que no van a permitir "ni un solo paso atrás en los derechos de las mujeres" y ha apelado a "llenar las urnas con la papeleta del Partido Socialista y volver a demostrar que Gipuzkoa no quiere recortes, no quiere retrocesos y no quiere que nadie negocie con la libertad de las mujeres".

"Vamos a demostrar que Gipuzkoa está del lado de los derechos, de la igualdad y del feminismo, porque frente a quienes quieren que demos un paso atrás, los socialistas vamos a dar un paso adelante", ha concluido.