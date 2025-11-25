Andueza dice que habrá cuantas "fotos hagan falta" de Sánchez y Pradales para las transferencias pero no "contra reloj"

El secretario del PSE-EE, Eneko Andueza, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Hotel Ercilla, a 25 de noviembre de 2025, en Bilbao (Bizkaia) - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que habrá cuantas "fotos hagan falta" entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Lehendakari, Imanol Pradales, para escenificar el traspaso de las transferencias pendientes a Euskadi pero no "contra reloj" para "sumar un tanto más en el casillero" porque es una cuestión de "gran trascendencia".

Andueza, en el desayuno de Forum Europa-Tribuna Euskadi, se ha referido a la reclamación del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que haya antes de fin de año una escenificación pública de su "compromiso político" para culminar el Estatuto, que podría ser la Comisión Bilateral Permanente, foro que también preside el Lehendakari, Imanol Pradales.

El líder de los socialistas vascos ha asegurado que no ve las transferencias como "una carrera a contrarreloj", porque es una cuestión de gran transcendencia, para el futuro de Euskadi. "La amenaza de la derecha y la ultraderecha tampoco nos puede servir como excusa para correr más de la cuenta. Yo soy más partidario de trabajar desde el sosiego y la prudencia", ha subrayado.

A su juicio, "esto no puede convertirse en un pulso entre los dos gobiernos, sino en un proceso de diálogo y de búsqueda de acuerdos, empezando por los propios socios de la coalición aquí en Euskadi", el PNV y el PSE-EE, "y después entre los Gobiernos Vasco y de España".

"Me consta que esa es la voluntad de ambos gobiernos, la de llegar a un acuerdo", ha asegurado, para apuntar que los socialistas defenderán el Estatuto de Gernika "hasta el final". Por ello, ha insistido en su voluntad y la del Ejecutivo central de cumplir el texto estatutario, un compromiso que, en su opinión, nadie puede poner en "tela de juicio".

Tras admitir que quedan transferencias por cumplir, ha dicho que no tiene "ninguna duda" de que van a llegar a Euskadi, "probablemente, no en el tiempo y en la forma que una parte del Gobierno (la del PNV) haya podido plantear", que es el 31 de diciembre de este año.

"Nosotros queremos que ese proceso tenga plenas garantías. En primer lugar, garantías jurídicas, porque algunos están deseando interponer un recurso ante el Constitucional, y no nos podemos permitir el lujo de que alguien nos recurra una transferencia y la vayan a tumbar. Pero también tenemos que hacerlo con una garantía económica y en cuanto a efectivos", ha remarcado.

ESCENIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS

En alusión a la petición de Esteban de que haya antes de fin de año una escenificación pública de su "compromiso político" para culminar el Estatuto, en la que esté Pradales, ha reiterado que no le gusta "trabajar contra reloj en cuestiones que son tan trascendentales para el futuro de este país".

En todo caso, ha dicho que no tiene "ninguna duda de que se producirán las fotos que hagan falta" entre Sánchez e Imanol Pradales, y ha asegurado que el Partido Socialista "tiene incorporado en su ADN el chip de la cogobernanza".

Según ha puesto en valor, la interlocución y la colaboración entre Gobiernos "es fluida", y considera que "nadie puede poner en duda la voluntad del Gobierno de España". "Por tanto, esa foto se producirá cuantas veces haga falta pero, por favor, hagamos las cosas bien, no hagamos las cosas contra reloj por sumar un tanto más en el casillero", ha pedido.

A su juicio, son cuestiones "trascendentales", sobre las que hay "voluntad para dialogar y llegar a un acuerdo". "Espero y deseo que podamos conseguirlo lo antes posible, pero sin fijar una fecha exacta, porque probablemente vaya en contra de la mejor solución que podamos encontrar a cada escollo que tengamos en las negociaciones", ha remarcado.

PUERTO DE PASAIA

También ha destacado que hay cuestiones que "quizá no tengan que ver tan directamente con el cumplimiento del Estatuto, que se han ido incorporando" a las mesas de negociación, como, por ejemplo, los traspasos de puertos y de aeropuertos.

En este sentido, ha sido "muy claro" al afirmar que, desde una perspectiva económica", entienden que la desclasificación del puerto de Pasaia como de interés general "es una mala noticia", porque supondría "la pérdida de tráficos" internacionales que "restarán competitividad a la economía vasca, y al tejido productivo de Gipuzkoa y de Euskadi".

Para Eneko Andueza, "hay que tener en cuenta que hay alternativas cercanas que son una competencia directa del puerto de Pasaia", como el de Santander, "que pueden dar garantías para que los tráficos sean globales".

"La cuestión es elegir si queremos un puerto que tenga todas las garantías, que va a favor de la competitividad económica de Euskadi y que es un referente dentro de los puertos calificados como puertos de interés general, o un puerto autonómico que esté apartado de esa actividad principal, que yo no digo que no tuviera flujos de tráfico estables, pero que perdería ciertos flujos como los internacionales", ha insistido.

En esta línea, ha dicho que no tiene "indicios" de que esa pérdida de calificación "pueda permitir que esos tráficos sigan manteniéndose" porque no habría aduanas.

El líder de los socialistas vascos considera que el puerto de Pasaia tiene "los cinco elementos que le hacen poder mantener esa calificación de puertos de interés general: actividad comercial internacional, influencia más allá del territorio de Gipuzkoa (porque da servicio a comunidades autónomas limítrofes, como puede ser Navarra o Aragón), importancia estratégica para la economía nacional, volumen de tráfico significativo, y cumple una función dentro del sistema portuario español", ha explicado.

Según ha resaltado, la pregunta es: "¿para qué queremos quitarle esa calificación?". "Creo que Pasaia funciona en la medida de sus posibilidades y funciona bien. Se argumenta que no está en el top 10. Bueno, es que igual no tiene que estar en el top 10", ha indicado.

Andueza ha advertido de que, "si sale de ese circuito de puertos de interés general, no estará ni en el top 10 ni en el top 20 porque saldrá de ese ranking".

El secretario general del PSE-EE ha pedido, por ello, a la consejera de Gobernanza, Maria Ubarretxena, "la búsqueda de acuerdos" porque "hay posibilidad de acordar y de buscar un camino intermedio, que satisfaga de alguna manera a ambas partes y que haga posible que el puerto de Pasaia siga siendo competitivo".

NUEVO ESTATUTO

Eneko Andueza ha recordado que las conversaciones que mantienen con PNV y EH Bildu sobre un nuevo Estatuto son discretas, y no ha querido revelar su contenido, aunque ha asegurado que cualquier reforma que se acuerde "estará dentro de la más absoluta legalidad", algo que consta en el programa de gobierno de PNV y PSE-EE. "Nosotros no nos vamos a meter en ningún tipo de aventuras", ha mantenido.

Eneko Andueza ha considerado que el Estatuto debe incorporar los nuevos derechos sociales ganados para "blindarlos y no corran ningún riesgo", y ha reivindicado "una Euskadi plural y diversa, en la que quepan todos y todas, porque no sobra absolutamente nadie". En este sentido, cree que "es posible el acuerdo", y ha vuelto a apelar al consenso alcanzado en la ponencia de autogobierno del Parlamento entre el PNV, PSE-EE y Podemos "en torno al 95% de ese texto del futuro Estatuto de Autonomía".

En este sentido, espera que no se quieran incorporar "cuestiones que están fuera de la legalidad, principalmente en torno al derecho de autodeterminación". "Nosotros no vamos a tener nunca ninguna intención de meternos en ningún tipo de aventura independentista. Para eso, que no cuenten con nosotros", ha insistido, para apelar a que no se lleve una modificación estatutaria a "un callejón sin salida" y al "fracaso más absoluto".