Andueza dice que al PNV "le escuece una nueva Ley de Vivienda que evita la especulación en el mercado inmobiliario"

Nora Abete anuncia un plan de 100 medidas para los barrios para que Bilbao "tome un nuevo impulso y mire al futuro con ambición e ilusión"



BILBAO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha criticado la oposición del PNV a la nueva Ley de Vivienda y cree que a la formación jeltzale "le escuece una nueva Ley que evita la especulación en el mercado inmobiliario".

Andueza ha realizado estas manifestaciones en el Parque Europa de Bilbao, donde el PSE-EE ha procedido a la presentación de la lista municipal de la capital vizcaína, que encabeza Nora Abete como candidata a la alcaldía. El acto también ha contado con la aspirante socialista a diputada general de Bizkaia, Teresa Laespada.

En su intervención, el líder del PSE-EE ha defendido la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, que pretende "dar respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía".

Andueza ha mostrado satisfacción por esta ley que se aprobará esta próxima semana en el Congreso de los Diputados y que "persigue garantizar el derecho a una vivienda digna en condiciones asequibles".

En este sentido, ha lamentado que el PNV "no explique en qué aspectos se produce la invasión competencial de la que habla". "Al PNV le escuece una nueva Ley de Vivienda que evita la especulación en el mercado inmobiliario", ha afirmado.

El dirigente del PSE-EE ha recordado las "reticencias del PNV" con la aplicación del impuesto a las empresas energéticas y financieras, que "hoy financia el 80% de las ayudas a la dependencia, con el impuesto a las grandes fortunas o con las ayudas al transporte público".

Por otra parte, el líder socialista se ha referido a la candidatura socialista para la capital vizcaína y ha asegurado que "acuerdo, consenso o ilusión" son las palabras que "determinan el proyecto de ciudad que quiere Nora Abete, "que habla de los retos de futuro, de los problemas de la ciudadanía y de las políticas para solucionar estos problemas".

Eneko Andueza ha destacado que es un proyecto con ejes como la lucha por la igualdad entre los barrios, por la movilidad sostenible, por un modelo de cuidados "que no deja a nadie abandonado, y por el empleo", recordando, además, la futura Ley de Empleo y la reforma de Lanbide impulsados por la vicelehendakari segunda, Idoia Mendia.

"Da mucha tranquilidad presentar una lista como ésta, que es una garantía para el compromiso de los socialistas vascos con los avances sociales y la garantía de progreso que necesitan Bizkaia y Bilbao. Somos la garantía de avanzar con decisión en las grandes transformaciones que exige este tiempo", ha recalcado.

El líder del PSE-EE ha destacado el "liderazgo y la importancia" de los socialistas en los diferentes gobiernos y ha puesto como ejemplo el "papel ejercido por Nora Abete para que Bilbao sea una ciudad referente en movilidad o los planes de transmisión empresarial y de empleo joven impulsados por Teresa Laespada en la Diputación".

100 MEDIDAS PARA LOS BARRIOS

Por su parte, la candidata a la Alcaldía de Bilbao ha explicado durante el acto que cuenta, en su lista, con "28 personas comprometidas, dispuestas a trabajar duro para que Bilbao tome un nuevo impulso y mire al futuro con ambición y con ilusión". "Éstas son las dos palabras "pilares de nuestro proyecto y quiero llevarlas a todas las calles y barrios de la ciudad", según ha apuntado.

Según ha destacado, son personas que proceden de "lugares y tradiciones distintas", de sectores económicos diferentes, con muy diferente formación, que otorga al equipo "un carácter transversal muy necesario para afrontar los retos que hay por delante".

"Jubilados y jubiladas, estudiantes, personas que, desde sus empresas, han dado el paso hacia el servicio público. Trabajadores y trabajadoras por cuenta propia y por cuenta ajena. Personas, todas ellas, comprometidas con el proyecto del Partido Socialista de Euskadi en Bilbao", ha detallado.

Nora Abete ha anunciado, además, un Plan de barrios que recogerá 100 medidas y que se trata de intervenciones "grandes y pequeñas" que harán "la vida más fácil a la gente".

"Me propongo gobernar para ellos y ellas. Sea competencia municipal o no lo sea. No me enredaré en esos debates. Porque la ciudadanía toca a nuestra puerta cuando tiene un problema o una propuesta", ha asegurado Nora Abete, que ha indicado que "cuando sea alcaldesa de Bilbao, todas las propuestas tendrán respuesta" y explicará cada año "por qué se han podido realizar unas, y otras no se han hecho o se han aplazado".

La lista socilista de Bilbao, que cierra el senador del PSE-EE Alfonso Gil, está conformada, entre otros, por Yolanda Díez Saiz, Álvaro Pérez Alonso, Eider Bilbao Aldayturriaga, Jon Bilbao Urquijo, Ana María Collía Posada, Iván Calderón Fuente, Leire Cabado Sánchez, Borja Peña Rodríguez o María Zurro Pablo.

TERESA LAESPADA

Por su parte, la candidata a diputada general de Bizkaia, Teresa Laespada, ha defendido la necesidad de un cambio en la política cultural, porque "no puede pivotar sobre grandes eventos ni dedicarse al monocultivo de grandes infraestructuras".

Tras recordar que este acto público se estaba celebrando en el Día del Libro, ha reivindicado "la cultura como bien de primera necesidad" que es patrimonio de la sociedad y "cuyo acceso debe ser facilitado y preservado".

"Los socialistas entendemos la cultura como una herramienta de construcción de una convivencia positiva e inclusiva. Lo contrario a la barbarie que nos recordaba Miquel Iceta. La cultura como plataforma para la transformación social. Porque nos hace más libres e iguales", ha agregado.

En este sentido, ha expuesto su compromiso para ampliar los servicios mínimos culturales, la accesibilidad para todas las personas desde la colaboración público-privada y la participación ciudadana. Asimismo, ha apostado por "caminar hacia una sociedad más plural, diversa y multicolor, mestiza".