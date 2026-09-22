Andueza dice que "la prioridad nacional" de PNV y EH Bildu "no es un eslogan, sino una cruda realidad"

Eneko Andueza - EUROPA PRESS

BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado este martes que "la prioridad nacional" que, a su juicio, defienden PNV y EH Bildu, "no es un eslogan, sino una cruda realidad", y ha apuntado que ve "mucho más cerca" una alianza entre ambas formaciones nacionalistas que con los socialistas.

En una entrevista concedidada a ETB1, recogida por Europa Press, Andueza ha reprochado a EH Bildu, y "especialmente" al PNV, estar "mirando a las elecciones" municipales y forales que se celebrarán en mayo del próximo año.

Así, cree "curioso" que, desde hace aproxidamente un año, se oiga "la coletilla de que Andueza está en plan electoralista y en precampaña", cuando lo que ve "es a EH Bildu y, especialmente, al PNV, mirando a las elecciones, presentando candidatos, relevos y haciendo marketing institucional".

"No sé si ellos están nerviosos o no pero, por nuestra parte, estamos muy tranquilos y preparados para afrontar esas elecciones cuando lleguen. Nosotros estamos muy tranquilos, no sé si ellos lo están o no", ha insistido.

Asimismo, el dirigente socialista se ha referido a la propuesta realizada por el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, de acordar un programa de mínimos para hacer frente a la ultraderecha, y ha indicado que "no es algo nuevo", sino que es una oferta que la formación soberanista "hace desde hace tiempo sobre todo al PNV".

"Yo no lo veo de ninguna manera. Tiene unas ganas tremendas de entrar en gobiernos, pero la mejor herramienta para hacer frente a la derecha y a la ultraderecha es poner en marcha políticas útiles y eficaces que para frontar los problemas de la sociedad. Esa es la mejor receta", ha afirmado.

"PUNTOS DE ENCUENTRO"

En este sentido, Eneko Andueza ha destacado que lo único que ha visto ultimanente es que PNV y EH Bildu han encontrado "puntos de encuentro" y que, cuando menciona "la prioridad nacional" que, a su juicio, ambos partidos defienden, "consiste en eso".

"Muchas veces dicen que es un eslogan. No es un eslogan, sino una cruda realidad, y lo hemos podido ver, por ejemplo, en la Ley de Empleo Público, en la Mancomunidad de Iparralde o la pasada semana en las Juntas Generales de Gipuzkoa. Veo mucho más cerca una alianza entre PNV y EH Bildu que con nosotros", ha señalado.

Asimismo, el dirigente socialista ha dicho que no tiene "especial preocupación" ante la posibilidad de que el PSE-EE quede fuera de un hipotético acuerdo entre PNV y EH Bildu, aunque ha considerado que, "como secretario general del PSE-EE, siempre debo poner esa alerta encima de la mesa, porque veo que tienen muchas cosas en común".

Así, ha señalado que muchas veces le preguntan si será posible a corto o medio plazo formar gobiernos con EH Bildu. "Yo siempre digo que no, pero creo que ya ha llegado el momento de hacer esa pregunta a PNV y a EH Bildu. Esa pregunta no está en nuestro tejado, nosotros ya la hemos despejado, pero, ¿va a ser posible que a corto o medio plazo se formen gobiernos entre PNV y EH Bildu? Basándonos en esos ejemplos que he dado, quizás es mucho más posible un gobierno entre ellos que con nosotros", ha indicado.

En este sentido, Andueza ha asegurado que la fórmula de los gobiernos entre PNV y PSE-EE "es muy efectiva para Euskadi", y ha destacado que "la estabilidad que venimos dando desde hace diez años tiene un enorme valor político, aunque no sé qué a va a pasar".

"Nosotros estamos muy tranquilos. Nuestro objetivo es tener el liderazgo en Euskadi y en los últimos ciclos electorales estamos creciendo poco a poco. Siempre hemos dicho que, si esa fórmula va bien, no tenemos ningún argumento para cambiar. A ver qué hacen los otros, igual hay que hacerles esa pregunta a ellos", ha concluido.