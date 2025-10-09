Andueza dice que PSE-EE no tiene intención de "descabalgarse" del Gobierno si el PNV "no se sale de lo acordado"

Archivo - El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban (D), y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza (I), presentan la Proposición de Ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo acordada entre ambos partidos para Euskadi, a - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

Cree que, "para que las cosas funcionen", debe haber entre Esteban y él la interlocución y relación de confianza que mantenía con Ortuzar

VITORIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado este jueves que los socialistas no tienen intención de "descabalgarse" del Gobierno de coalición si el PNV "no se sale de lo acordado". Además, cree que, "para que las cosas funcionen", debe existir entre el presidente del EBB, Aitor Esteban, y él la interlocución y relación "de confianza" que antes mantenía con Andoni Ortuzar, anterior líder del PNV.

En declaraciones realizadas antes de celebrarse del pleno del Parlamento Vasco, Andueza ha vuelto a mostrar la preocupación de su partido por las dos iniciativas tramitadas en el Parlamento Vasco por PNV y EH Bildu para "elevar" la exigencia del euskera en el acceso a la función pública.

A su juicio, de esta forma, se "impedirá que miles de ciudadanos" puedan presentarse a una OPE y, por otra parte, que otros miles de ciudadanos "puedan consolidar una plaza en la que están realizando sus labores".

Para el líder de los socialistas vascos, se trata de unas iniciativas "muy preocupantes que atienden a un nacionalismo excluyente" que ellos "no comparten". "Nos preocupa mucho", ha añadido.

Contra lo que aseguró el pasado lunes el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha dicho que en esta cuestión "no hay ningún disenso pactado", y ha recordado que ya comunicaron a sus socios que no participarían "en esto", pese a lo cual la formación jeltzale presentó una proposición de Ley, que finalmente ha sido tramitada gracias al apoyo de EH Bildu.

Por tanto, Eneko Andueza ha asegurado que "han sido otros los que han decidido romper en el consenso" que habían alcanzado "apenas hace año y medio". "Ha sido el PNV el que se ha salido de ese acuerdo de ese decreto de perfiles lingüísticos para presentar esta iniciativa parlamentaria", ha insistido.

LA RUPTURA DE CONSENSOS

Eneko Andueza ha asegurado que su partido no ha roto ningún consenso, sino que "ha sido el PNV quien ha presentado unilateralmente esa iniciativa, quien ha hecho un ofrecimiento público a EH Bildu para llegar a un acuerdo en torno al nuevo estatus, y ha sido el propio PNV quien ha llegado a un acuerdo en las Juntas Generales de Gipuzkoa con EH Bildu en torno al derecho a decidir".

"Son cosas que, evidentemente, nos preocupan, y ante las cuales el PSE-EE, como comprenderán, tiene absolutamente todo el derecho y la obligación también de decir lo que piense y expresar ante la ciudadanía vasca cuál es su posicionamiento", ha defendido.

En todo caso, ha asegurado que "la estabilidad es una cuestión importantísima" para los socialistas. "Siempre lo ha sido, no es de ahora", ha apuntado.

Según ha reivindicado, "la estabilidad en Euskadi está garantizada desde hace 10 años, cuando el PSE-EE decidió implicarse en la gobernabilidad de este país y comprometerse en todos los gobiernos". Por tanto, ha afirmado que es su partido el que "garantiza la estabilidad en este país", y ha puesto como ejemplo el Parlamento autonómico, donde los 12 escaños de los socialistas "garantizan una mayoría parlamentaria", ya que PNV y EH Bildu están empatados a 27 representantes.

"Desde luego, si no nos salimos de lo acordado, si no nos salimos de ese pacto que nos une, que es el acuerdo de Gobierno, esa estabilidad estará garantizada y el PSE-EE no tendrá ninguna intención de descabalgarse de ese acuerdo de gobierno ni de los demás gobiernos. por tanto, creo que serán otros los que tengan que dar, en cualquier caso, alguna explicación", ha señalado.

DECISIONES COLEGIADAS

Por último, ha precisado que en el seno de su partido en Euskadi se toman "las decisiones de manera colegiada en una Comisión Ejecutiva", en la que "se fija el posicionamiento al respecto de todas las cuestiones que se producen o que están encima de la mesa en cada momento".

"Por tanto, los pronunciamientos que se hacen en medios públicos por parte del secretario general o de cualquier miembro son posicionamientos no exclusivos de una persona, sino del conjunto del PSE-EE", ha dicho, en alusión a las declaraciones realizadas este miércoles por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, en las que consideró que "los deberes" que "a veces" pone al Ejecutivo autonómico el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, crean "una situación más incomoda" para los consejeros socialistas que para los del PNV.

RELACIÓN CON AITOR ESTEBAN

A preguntas de los periodistas, ha dicho que no ha hablado en los últimos días con el presidente del EBB, Aitor Esteban, después de que este acusara a Eneko Andueza de poner en cuestión la estabilidad institucional y generar una desconfianza "innecesaria" entre los socios del Gobierno Vasco, tras advertir el líder socialista del "riesgo" en la continuidad de coalición si el PNV seguía buscando acuerdos con EH Bildu en cuestiones "identitarias".

"Yo siempre he insistido en que, en una coalición de gobierno, es muy importante que las relaciones estén bien engrasadas, que tengamos una buena interlocución y un buen diálogo. Insistí mucho en esa cuestión porque creo que fue algo que, en su momento, logramos hacerlo muy bien Andoni Ortuzar y yo mismo", ha apuntado.

Andueza ha dicho que su "deseo" habría sido que continuara con Esteban "esa sintonía personal y esa relación, esa interlocución de confianza que existía". "Considero que, para que las cosas funcionen, tiene que haber interlocución, tiene que haber diálogo y tiene que haber confianza", ha remarcado.

CENTRO ARANA

El secretario general del PSE-EE también se ha referido a otra de las cuestiones en las que jeltzales y socialistas mantienen diferencias, el el centro internacional de refugiados proyectado por el Gobierno central en la antigua clínica Arana de Vitoria-Gasteiz.

Ambas formaciones han registrado sendas enmiendas en solitario en el Parlamento Vasco, y mientras el PNV reclama su "paralización", el PSE-EE lo respalda y pide la "colaboración" de las instituciones en el proyecto.

Eneko Andueza ha explicado que los socialistas han hecho un ofrecimiento al grupo jeltzale para presentar una enmienda conjunta, que el PNV ha rechazado. "Veremos a ver en el debate el recorrido que hay, y qué posibilidades de acuerdo puede haber con los diferentes partidos cuando se sustancie ese debate", ha apuntado.